Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Volkan Çelik, Yusufcan Dönder

Mormenekşe: Doğuhan, Fetin, Amoah, Kadir, Cafer(Ahmet), Arda(Sami), Mehmetali, Aziz(Mustafa), Kehinde Akıntologou(Aykut), Emre, Madou Gadj(Devrim),

Gönyeli: Feyyaz, Arowolo, Hasan, Mehmet(Dennis), Mikail(Kahraman), Ulaş(İsmail), Ahmet (Mustafa), Ömer, Kane Daman, Arseven(Mert), Peter Onouha

Goller: Dk. 14, 21 ve 44 Gadj, Dk. 69 Emre, Dk. 71 ve 79 Kehinde(Mormenekşe), Dk. 76 Mert (Gönyeli)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Lig’de play-out hattını ilgilendiren önemli mücadelede Mormenekşe ile Gönyeli karşı karşıya geldi.

Mormenekşe adeta gol yağmuruna tuttuğu Gönyeli’yi 6 – 1 mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Maç karşılıklı ataklarla başlarken golü ev sahibi buldu.

Dk. 14 Mormenekşe atağında Emre’nin ara pasında Gönyeli defansından sıyrılan Gadj topu kalecinin yanından ağlara gönderdi.1-0

Dk.21 Hızla gelişen Mormenekşe atağında soldan hızla Gönyeli ceza sahasına giren Kehinde’nin ortasında topla buluşan Gadj kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.2-0

Dk.30 Gönyeli atağında Ulaş’ın ceza sahasına ortasında Mormenekşe defansının ters kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topa penaltı noktasında Daman’ın rövaşatasını Mormenekşe defansı çizgiden çıkardı.

Dk. 44 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Mehmetali’nin Gönyeli ceza sahasına ortasında arka direkte boşta kalan Gadj rahat bir kafa vuruşla top ağlara gitti. 3-0

Dk.54 Gönyeli atağında Arseven’in pasıyla Mormenekşe ceza sahası içinde topla buluşan Daman’ın vuruşunda top kaleci Doğukan’da kaldı.

Dk. 68 Mormenekşe atağında Mehmetali pasını Kehinde’ye bıraktı.Kehinde de ara pasıyla Emre’yi buluşturdu. Emre çaprazda vuruşunda top ters köşeden ağlara gitti.4-0

Dk.71 Mormenekşe atağında Emre’nin pasıyla Gönyeli ceza sahasında topla buluşan Kehinde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve yan hakemin uyarısıyla penaltıyı verdi. Penaltı kullanan Kehinde topu ağlara gönderdi. 5-0

Dk76 Gönyeli atağında Daman’ın ortasında Onouha’nın göğsüyle indirdiği topa Mert ceza yayından güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.5-1

Dk.80 Orta alanda topla buluşan Mustafa’nın pasıyla Gönyeli ceza sahasına giren Devrim’in arka direğe kaldırdığı topa gelişine vuran Kehinde topu ağlara gönderdi ve skor 6-1 oldu.