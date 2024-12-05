Lefkoşa’da geçtiğimiz Pazar sabaha yakın bir genci döverek bıçaklayan 22 yaşındaki zanlı İbrahim Yağmur sabıkalı çıktı.

İbrahim Yağmur, 11 Temmuz 2013 yılında saat 00:45 raddelerinde Lefkoşa'da kız arkadaşına baktığı gerekçesi ile sokakta yürüyen Pakistan uyruklu bir öğrencinin yüzüne elinde tuttuğu bira şişesini vurup söz konusu öğrenciyi ciddi şekilde yaralamıştı.

Zanlı İbrahim Yağmur, yine 20 Ağustos 2023 tarihinde Lefkoşa'da evinde ailesi tarafından kendisine sahip çıkılmadığı gerekçesi ile nacak ile evdeki buzdolabını, vantilatörü, giriş kapısını, dolabı kasten hasara uğrattıktan sonra sokağa çıkarak elinde bulundurduğu nacağı sağa sola sallayarak korkutmak amacıyla tehlikeli silah taşıdıktan sonra bağırıp çağırmıştı.

Zanlı, 2022-2023 yılları arasında 6 kez sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçları ile yine aynı tarihle arasında yaralama, ciddi darp suçlarını işlemişti.

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşken Bıçak Taşıma, Sarhoşluk, Rahatsızlık” suçlarından tutuklanan 22 yaşındaki zanlı İbrahim Yağmur dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, huzurda bulunan zanlı İbrahim Yağmur’un 1 Aralık 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa’da Müftü Hilmi Sokak üzerinde alkollü olduğu bir esnada, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesi ile Lefkoşa’da sakin 20 yaşındaki Y.E.B’ye hitaben yüksek sesle “hayırdır” diyerek rahatsızlık yaptığı bir esnada adı edilenin boğazını sıkıp darp ettikten sonra 15 cm uzunluğundaki bıçağı sol kol iç yüzüne sokup 2 cm’lik, sol ön kol dış yüzüne sokup 8 cm’lik cilt ve cilt altı kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis, olaydan 5 dakika sonra devriye gezen Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin zanlıyı bağırıp çağırırken suçüstü yakaladığını söyledi.

Polis, Y.E.B’nin aynı gün Devlet Hastanesi Acil Servisteki tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve tehlikesi bulunmadığını mahkeme aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, 3 günde tanık ifadeleri alındığını, birçok kamera görüntüsü incelendiğini ancak olay anını gösteren görüntü tespit edilemediğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.