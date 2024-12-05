Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekiplerinin Boğazköy’de bir adrese yönelik düzenlediği operasyonda da bir kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatılan bir siteye canlı destek hizmeti verdiği tespit edilen 25 yaşındaki Mustafa Çetin tutuklandı.

“Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan Mustafa Çetin dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık 2024 tarihinde 14:45 - 15:20 saatleri arasında Özgür Sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Mustafa Çetin’in ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından mahkeme emri gereği yapılan aramada savabet.com isimli yasadışı bahis ve kumar sitesine canlı destek hizmeti verdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, evde yapılan aramada bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet cep telefonu ve iki adet hafıza kartı incelenmek üzere emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen emarelerin inceleneceğini kaydederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.