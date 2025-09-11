Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, ana sponsorluğunda düzenlenecek olan merhum Onur Kandili anı futbol turnuvası başlıyor. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili anı futbol turnuvasında U10 (2015 doğumlu) takımları mücadele ediyor. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 12 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına düzenlenecek olan U10 anı futbol turnuvası 12 Eylül Cuma akşamı başlıyor.

Açılış

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi içerisinde yer alan ve “Onur Kandili Doğal Çim zeminli halı sahada” gerçekleştirilecek olan Onur Kandili U10 (2015 doğumlu) anı futbol turnuvası öncesinde bir dakikalık saygı duruşunun ardından açılış gerçekleştirilecek.

6 TAKIM MÜCADELE EDECEK

12-13-14 Eylül tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası 3 akşam sürecek. U10 anı futbol turnuvasına Mağusa Türk Gücü, Larnaka Gençler Birliği, Dumlupınar, Çetinkaya, Değirmenlik, 1461 İskele Trabzonspor takımlarından oluşan altı takımın katılacağı turnuva tek devreli lig usulüne göre mücadele edilecek.