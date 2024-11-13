Kuzey Kıbrıs’ın üniversiteler arası spor heyecanı MusmerUnilig, 14 Kasım 2024 Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda başlıyor. Turnuvanın ilk mücadelesi, güçlü takımlar RDÜ (Rauf Denktaş Üniversitesi) ve ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) arasında oynanacak.

Her yıl genç yeteneklerin sergilendiği ve üniversiteler arası rekabetin üst düzeyde yaşandığı MusmerUnilig, bu sene de geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla bekleniyor. Maçın başlangıç düdüğü 14 Kasım akşamı saat 19’da çalacak ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda basketbolseverler yeniden basketbol ile buluşacak.

MusmerUnilig’in açılış maçı RDÜ ve ODTÜ arasında oynanırken, turnuvada ikinci ve üçüncü maçların programı da duyuruldu. İlk maçın ardından gözler, Cumartesi günü gerçekleşecek UKÜ ve BAÜ karşılaşmasına çevrilecek.

İkinci Maç:

Tarih: 16 Kasım 2024, Cumartesi

Saat: 15:00

Yer: UKÜ Arena

Takımlar: UKÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) vs. BAÜ (Bahçeşehir Üniversitesi)

Cumartesi günü UKÜ Arena’da karşı karşıya gelecek UKÜ ve BAÜ, taraftarlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Bu maç, her iki takımın Lige iddialı bir başlangıç yapması adına büyük önem taşıyor.

Üçüncü Maç:

Tarih: 18 Kasım 2024, Salı

Saat: 19:00

Yer: Mağusa, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu

Takımlar: DAÜ (Doğu Akdeniz Üniversitesi) vs. YDÜ (Yakın Doğu Üniversitesi)

Salı günü ise Mağusa’da, DAÜ ve YDÜ arasındaki rekabet sahne alacak. Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda gerçekleşecek bu karşılaşmada, iki köklü üniversite takımı kozlarını paylaşacak. Bu mücadele, MusmerUnilig’in en çok merak edilen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

TRİBÜNLERDE YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Turnuvanın bu önemli maçları, hem üniversite öğrencileri hem de spor severler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Tribünlerde yoğun katılım beklenirken, MusmerUnilig’in dostane rekabeti artırması ve genç yetenekleri sporseverlerle buluşturması amaçlanıyor.