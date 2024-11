Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Saydam &Co. Arasında U14 Ligi için “2024-2025 Sezonu İsim Sponsorluğu” anlaşması imzalandı. Saydam &Co. Lefkoşa Merkez Ofisi’nde gerçekleşen imza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile Saydam &Co. Sorumlu Ortağı Mehmet Saydam protokole imza koydu. Protokole göre U14 Ligi 2024-2025 Futbol Sezonu’nda “Saydam U14 Ligi” adıyla oynanacak. İmza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na Genel Sekreter Enver Baturalp eşlik ederken, Saydam &Co. Sorumlu Ortağı Mehmet Saydam’a, Sorumlu Ortaklar Ahmet Şeytan ile Fahri Çağlar Ünal’ın yanı sıra Koordinatör Aslı Eroğlu eşlik etti.