CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 1 Haziran Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda gerçekleşen Başkan & Kaptan Turnuvasında CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu’nun takımı Kulüp Kaptanı John Alexander Murray’ın takımına karşı yarıştı. Four Ball Better Ball formatında 18 çukur olarak oynanan ve toplamda her takımdan beş çiftin yarıştığı turnuvada Başkan Engin Portakalcıoğlu’nun takımı Kaptan John Alexander Murray’ın takımına karşı 4-1 galip geldi.

Turnuva sonrasında kazanan takımın kupasını Kulüp Kaptan Yardımcısı Hasan İlkay takdim etti.

CMC’de 8 Haziran pazar günü aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvası oynanacak.