Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) tarafından düzenlenen 23’üncü Kutlu Adalı Ödüller 12 Haziran Perşembe akşamı saat 19:00’da KTÖS Lokali’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyeleri Yücel Hatay’ın “Spor Basınına Hizmet Ödülü”, Necati Külahlılar’ın “Spor Basını Ödülü” ve Ebru Akgür’ün de “Basın Emekçisi Ödülü” kategorilerinde ödül alacağı etkinliğe tüm spor yazarları davet edildi.

Halkın Sesi Gazetesi’nin değerli Spor Müdürü Necati Külahlılar’ın ve değerli köşe yazarımız Yücel Hatay’ın bu önemli ödüllere layık görülmesi Halkın Sesi Gazetesi ailesini bir kez daha gururlandırdı.