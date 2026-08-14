Baf’ta önceki sabaha karşı, 56 yaşındaki bir şahsa ait kamyonete bombalı saldırı düzenlendi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, düşük güçlü el yapımı bombayla hedef alınan kamyonette hasar meydana geldiğini ve yakınında park halinde bulunan başka bir aracın da hasar aldığını yazdı.

Gazete, şahsın iş yerine de 28 Mayıs’ta bombalı saldırı düzenlendiğini ve önceki gün de kamyonetine bomba konulduğunu belirtirken, polisin, saldırıların bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.