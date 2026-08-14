Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı, Girne Kalesi’nde 18 Eylül’de düzenlenmesi planlanan uluslararası elektronik müzik festivali Nexus’un “KKTC’nin tanınmasına hizmet ettiği” gerekçesiyle iptal edilmesi için kampanya başlattı.

Festivale katılacağı açıklanan ünlü isimlere yönelik de baskı kuruluyor. Irkçı ELAM ve EDEK partileri de festivali ‘kınadı’, Dışişleri Bakanlığı’na ‘festivale engel olsun’ çağrısı yaptı.

Festivalle birlikte KKTC’nin meşrulaşmasına hizmet edileceği ifade edilen açıklamalarda, “işgal altındaki topraklarda Avrupalıların da katılımıyla düzenlenecek festival sözde devletin tanınmasına hizmet ediyor” denildi.

Festival, Sırp EXIT organizasyonu tarafından “Where the History Meets Future” sloganıyla duyurulmuştu. Etkinlikte Eric Prydz, Mathame, Baset, Lanna ve Doğuş Kılıç gibi isimlerin sahne alacağı açıklanmıştı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın aşırı sağcı partisi

ELAM, eylül ayında Girne Kalesi’nde gerçekleştirilecek uluslararası elektronik müzik festivali “Nexus” etkinliğini “kınadı.

ELAM açıklamasında; “İlk önce Avrupalıların kınaması gereken bu tür faaliyetlerin, sahte devletin tanınmasını ve işgalin oldu bittilerinin meşrulaştırılmasını ileriye götürdüğü” ifadesi kullandı.

ELAM açıklamasında ayrıca, konunun derhal araştırması, etkinliğe katılacak ülkelere ve AB’ye müdahalede bulunması için Rum Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.