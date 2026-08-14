Güney Kıbrıs'taki Altın Şafak’ın şubesi olarak da bilinen Ulusal Halk Cephesi (ELAM) başkanı Christos Christou, Kıbrıslı Türklerin azınlık olduğunu ve asla azınlığın çoğunluğa hükmetmesinin mümkün olmayacağını söyledi. Christou, Cumhurbaşkanın Tufan Erhürman’ın da ‘yasadışı seçimlerle seçildiğini’ ileri sürdü.

Kıbrıslı Türklerin diğer azınlıklar gibi hakları olduğunu ve buna itiraz etmediklerini belirten Christou, ‘’Yüzde on sekiz, yüzde seksen ikinin yerine nasıl karar verebilir?’’ sorusunu sordu.

''Türkiye, öncelikle jeopolitik ve stratejik nedenlerle Kıbrıs’tadır. Kıbrıslı Türklerin olup olmadığı Türkiye’yi pek ilgilendirmiyor’’ iddialarını da öne süren ELAM Başkanı şöyle devam etti:

Sanki mesele sadece biz ve Kıbrıslı Türkler arasında bir meseleymiş gibi tartışıyoruz. Bizim sorunumuz Türk Kıbrıslılar ile değil Türkiye ile"

ELAM, güney Kıbrıs'ta yapılan seçimlerde ülkenin üçüncü büyük partisi haline gelmişti.