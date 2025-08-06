Birinci Lig’in batı ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda kiraya verilecek oyuncular açıklandı.

Yeniden birinci ligde mücadele edecek olan Baf Ülkü Yurdu’nda 16 futbolcu kiralık listesine konuldu.

Baf Ülkü Yurdu 25-26 sezonu kiralık listesi şöyle:

1-Metin Melda

2-Mustafa Çağlar

3-Mehmet Eren Doğan

4-İbrahim Hatay

5-Mustafa Yorulmaz

6-Ali Kemal Kaya

7-Mehmet Osman Sancak

8-Hasan Bucak

9-Osman Yıldız

10-Yasin Albistan

11-Mert Yurt

12-Ali Palitözü

13-Ferhat Gündeş

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14-Mahmut Erzeybek

15-Ege Çakır

16-Bahren Bera Kaya