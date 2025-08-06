Birinci Lig’in batı ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda kiraya verilecek oyuncular açıklandı.
Yeniden birinci ligde mücadele edecek olan Baf Ülkü Yurdu’nda 16 futbolcu kiralık listesine konuldu.
Baf Ülkü Yurdu 25-26 sezonu kiralık listesi şöyle:
1-Metin Melda
2-Mustafa Çağlar
3-Mehmet Eren Doğan
4-İbrahim Hatay
5-Mustafa Yorulmaz
6-Ali Kemal Kaya
7-Mehmet Osman Sancak
8-Hasan Bucak
9-Osman Yıldız
10-Yasin Albistan
11-Mert Yurt
12-Ali Palitözü
13-Ferhat Gündeş
14-Mahmut Erzeybek
15-Ege Çakır
16-Bahren Bera Kaya