Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından organize edilen “Ahmet Özdal Kış Kupası” yapıldı.

Lefkoşa TED Kuzey Kıbrıs Koleji Dr. Fazıl Küçük Spor Salonunda Arucad sponsorluğunda gerçekleştirilen “Ahmet Özdal Kış Kupasına” yurt içinden ve Türkiye’den Badminton sevdalısı 57 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi.

BİRİNCİLER

Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından organize edilen Arucad sponsorluğunda gerçekleştirilen “Ahmet Özdal Kış Kupasında” Tek Erkeklerde Güngör Acar, Tek Kadınlar Nur Kılıç, Çift Erkeklerde Berk Avcı-Hüseyin Gökçe, Çift Kadınlarda Buse Alsoy-Dilek Arusan, Karışık Çiftlerde ise Nevzad Denerel-Selen Küçük ikilisi birinci oldu.

Ödüller

Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından organize edilen Arucad sponsorluğunda düzenlenen “Ahmet Özdal Kış Kupasında” derece elde eden sporculara çeşitli hediyeler yetkililer tarafından verildi.

Sonuçlar;

Tek Erkekler

1. Güngör Acar

2. ⁠Serkan Yalçın

3. ⁠Kouadio Jr. Dongoh

Tek Kadınlar

1. Nur Kılıç

2. ⁠Belin Teksan

3. ⁠Sevimnaz Çiftlikağası

Çift Erkekler

1. Berk Avcı-Hüseyin Gökçe

2. ⁠Turhan Güney-Nazif Burşuk

3. ⁠Mustafa Teksan-Ali Akkoyun

Çift Kadınlar

1. Buse Alsoy-Dilek Arusan

2. ⁠Ülviye Beşe-Feral Uyumsal Burhan

3. ⁠Heves Nazıroğlu Ergen-Nilsen Küçük

Karışık Çiftlerde

1. Nevzad Denerel-Selen Küçük

2. ⁠Serdar Hergüner-Heves Nazıroğlu Ergen

3. ⁠Kouadio Jr. Dongoh-Belin Teksan