Yakın Doğu Koleji öğrencisi Nehir Deniz, Türkiye’deki badminton başarılarıyla göz dolduruyor. Yakın Doğu Koleji 11’inci sınıf öğrencisi Nehir Deniz, 6 yaşında Yakın Doğu bünyesinde başladığı badminton sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ferdi turnuvalarda birçok şampiyonluk kazanan Nehir Deniz, Yakın Doğu Koleji ve Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Takımı’nın şampiyonluklarında da önemli rol oynadı. Henüz 13 yaşında Türkiye Milli Takımı’na seçilerek büyük bir başarıya imza atan genç sporcu, 15 ve 17 yaş kategorilerinde de milli takıma girerek üst üste üç kez bu başarıyı tekrarladı.

2022 yılında Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası U15 Turnuvası’nda Türkiye Milli Takımı formasıyla mücadele eden Nehir Deniz, bu organizasyonda iki altın madalya kazandı. 2024’te ise Türkiye’de ilk kez düzenlenen Antalya Air Badminton Turnuvası’nda Türkiye şampiyonu oldu. Spor alanındaki başarılarının yanı sıra akademik disiplinini de koruyan Nehir Deniz, sergilediği performansla Türkiye Badminton Ligi ekiplerinden Samsun Akademi Spor Kulübü’ne transfer oldu.

RAİF ÖZDİLEK ASVAROĞLU: “NEHİR DENİZ’İN BAŞARILARI, DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN VE AZMİN BİR GÖSTERGESİDİR!”

Öğrencileri Nehir Deniz’in elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını vurgulayan Yakın Doğu Koleji Müdürü Raif Özdilek Asvaroğlu, “Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerimizin, sadece akademik olarak değil sportif alanlarda da ulusal ve uluslararası alanda başarılar kazanmaları için her zaman en üst seviyede destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Raif Özdilek Asvaroğlu, “Nehir’in Türkiye Milli Takımı’nda ve uluslararası turnuvalarda gösterdiği performans, onun azminin ve yeteneğinin bir göstergesi. Gelecekte de başarılarının devam edeceğine inanıyor, onu ve ailesini gönülden tebrik ediyorum” dedi.