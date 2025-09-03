Anadolu Ajansı’nda çalıştığım dönemde, görev süresinin sonuna doğru; 19 Şubat 2005’te KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile makamında uzun bir röportaj yapmıştım. O günlerde, popüler olan “Kurtlar Vadisi” dizisinde rol alarak, Kıbrıs davasını milyonlara anlatan Denktaş’a, “dizi oyunculuğunu” da sormuştum.

Denktaş şöyle demişti:

“Dizinin içinde Kıbrıs meselesini anlatıyorum. Çok iyi yaptığım inancındayım. Bu halka zarar gelmesin diye değil Kurtlar Vadisi dizisinde rol almak, kurtların inine bile girerim.”

Bu söz, bir liderin halkı için göze aldığı her şeyi özetliyordu aslında. Ve bugün, yıllar sonra, bir filmin ham montajını izlerken Denktaş’ın o cümlesi yeniden zihnimde yankılandı.

KKTC’de 20 Temmuz 2025’te çekimlerine başlanan “Ayşe Tatile Çıktı” filminin çekimleri bitme aşamasına gelmiş durumda. Film, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesini, sinemanın güçlü diliyle anlatıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği filmde, Emre Bey ve Almila Ada başrolleri paylaşıyor. Yapımcılığını Lacivert Media’dan Coşkun Özer’in üstlendiği film, 28 Kasım’da sinemalarda olacak.

Toplamda 115 dakika olan filmin 90 dakikalık ham montajını izledim. Kıbrıs’ta yaşananları kitaplardan okumuş, o günleri yaşamış canlı tanıklardan dinlemiş birisi olarak, filmde anlatılanları fazlasıyla gerçekçi buldum. Bazı sahnelerde gözlerim doldu. Bazılarında, “Bu hikayeyi filancadan dinlemiştim” dedim. TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar’dan dinlediğim anılar bir sahnede yeniden hafızamda canlandı.

Film, 1958 Lefkoşa’sında başlıyor; genç bir öğretmen olan Ali’nin idealleri uğruna verdiği mücadeleyi anlatıyor. Barış hayalleri kurarken, Rum EOKA teör örgütünün saldırılarıyla başlayan toplumlararası çatışmaların gölgesinde kalan Ali, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) saflarına katılıyor. Bir yanda büyük aşkı Aysel, diğer yanda uğruna canını vermeye hazır olduğu vatanı…

Yazının girişinde, Denktaş’la yaptığım röportajdan bahsetmiştim. Ali öğretmenin bir sahnesi, Denktaş’ın o röportajda söylediği başka bir sözü hatırlattı. Denktaş’a “aşk” hakkındaki düşüncelerini de sormuştum şöyle demişti:

“Her aşk tabiatıyla bir insanın motorudur. Bu, genç yaşta karşı cinsin aşkıdır, ileriki yıllarda evliliktir, çocuk sevgisidir ama bunların üstünde bir aşk var ki, tüm bunları kenara itersiniz ve arkaya bakmaksızın devam edersiniz; o da vatan aşkıdır. Dört çocuğu genç bir kadınla Ankara’da bırakıp gözümüz kapalı ne olacağı belli değil, küçük bir kayıkla denize açılmak, herhalde delilik değildir, başka bir şeydir, karasevdadır!”

Ali öğretmenin o sahnesinde, sanki Denktaş’ın sözleri hayat buluyordu.

Sinema; film, dizi, toplumsal hafızayı diri tutan, bir olayı etkili ve kalıcı biçimde anlatmak için eşsiz bir araçtır, anlatının en güçlü biçimlerinden biridir.

“Ayşe Tatile Çıktı”, sadece bir film değil, geçmişin acılarını, mücadelesini bugünün kalbine taşıyan güçlü bir anlatı... Kıbrıs Türk Halkının yaşadığı acılarını, direnişini, sevdasını, umutlarını ve karasevdasını anlatan bir bellek taşıyıcısı. Her sahnesi bir anıya; her diyalog, bir gerçeğe dokunuyor.

“Ayşe Tatile Çıktı” filmi, yaşanmış bir Halk hikayesidir.

Emre Bey, filmde Ali öğretmeni canlandırıyor. Film, 28 Kasım’da sinemalarda olacak.