Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından Avrupa Birliği Mali Yardım Programı desteğiyle yürütülen “Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi (SWIFT)” Projesi kapsamında Ayluga Sulak Alanı Katılımcı Vizyon Geliştirme Çalıştayı düzenlendi.

MAKAMER’den yapılan açıklamaya göre, Ayluga Sulak Alanı’nın geleceğine ilişkin ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla düzenlenen çalıştaya akademisyenler, çevre uzmanları, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile kentliler katıldı. Gerçekleştirilen oturum ve grup çalışmalarında sulak alanın mevcut durumu, karşı karşıya olduğu tehditler ve geleceğe yönelik fırsatlar ele alındı.

-Uluçay

Çalıştayın açılışında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, çalışmanın kent için önemine işaret ederek, belediye olarak sürece destek vermeyi sürdüreceklerini ve ortaya konacak ortak vizyona sahip çıkacaklarını belirtti.