Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerini eleştirerek, söz konusu adımların “göstermelik” olduğunu savundu.

İncirli, söz konusu adımların gazetelerde manşet olmak amacıyla ortaya konulduğunu ileri sürdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaklaşık 5 milyar dolarlık bir borç yükü altında olduğunu savunan İncirli, bu borçların savaş başlamadan önce oluştuğunu ve hükümetin bu süreçte gerekli tasarrufları yapmadığını iddia etti.

İncirli, temsil ve ağırlama giderlerinin artırıldığını ancak şimdi bu kalemlerde tasarruf yapılacağının açıklandığını belirterek, “Olmayan bir paranın tasarrufunu yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.