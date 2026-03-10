Baf Direnişinin, 62’nci yıl dönümü ve bu direnişte şehit düşenler, Güzelyurt’taki Gazi Baf Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin, ardından Gazi Baf Dayanışma Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Tokel açılış konuşmasını yaptı.

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen’in günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptığı törende, şiirler okundu ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Başbakan Ünal Üstel de konuşma yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Gazi Baf Dayanışma Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Tokel de Şanlı Baf direnişinin 62. yıl dönümünde sıradan bir tarihi değil, bir iradeyi, direniş ruhunu ve Kıbrıs Türk halkının var olma kararlılığını hatırlatmak için toplandıklarını belirtti.

Vatan, bayrak ve özgürlük için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anan ve gazilere şükranlarını sunan Tokel, 9 Mart'ın, bir avuç mücahidin, kat kat güçlü düşmana karşı verdiği destansı direnişin, bir halkın yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde "biz de bu toprakların sahibiyiz" dediği gün olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin meşru ve hak edilmiş olduğunu belirten Tokel, özgürlükten, egemen eşitlikten, devletten ve Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen ise günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Kıbrıs Türkünün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının bir ifadesi olan Baf direnişinin milli mücadele tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Baf Direnişinin, bir "Plevne müdafaası" olduğunu, mücahitlerin zafere ulaştığını ve bugün özgür yaşamalarına vesile olduğunu belirten Dökmen, şehitleri saygı ve özlemle andı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, konuşmasında "Türk askerinin adada işi yok" şeklindeki iddiaları eleştirdi ve Türk askerinin adadaki varlığının tartışma konusu olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin garantörlüğünün devam edeceğini belirtti.

Öztürkler, Cengiz Topel'in evlatları olan Türk F-16'larının, Havalimanı'na indiğini ve hava savunma sistemleriyle birlikte anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için üzerine düşen tüm görevleri yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

BAF DİRENİŞİ HAKKINDA

9 Mart, Baf Türkünü tümüyle imha etmek için Rumların giriştiği büyük saldırının ve gösterilen muhteşem direnişin yıldönümüdür.

21 Aralık 1963’ten sonra, Akritas Planının uygulanmaya konduğu o günlerde Adanın her tarafında olduğu gibi Baf merkez ve bölgedeki Türk köyleri Rum saldırılarının hedefi olmuştu. 9 Mart 1964’te gün doğarken Baf’ın Türk bölgesi, Yunanlı bir albayın yönetiminde ağır silahlarla donatılmış 2000’i aşkın Rum askerinin saldırısına uğramıştı. Bu saldırı karşısında toplam 120 Mücahit her yaştan Kahraman Baf Türk halkıyla bütünleşerek Baf’ı kahramanca korumuş ve silahlı Rumlar, Türklerin direnişini kıramayarak geri çekilmeye mecbur kalmıştı.

Baf Türk bölgesi, halkıyla bütünleşen mukavemetçiler tarafından büyük bir cesaret örneği sergilenerek savunuldu.

Baf'ın ilk şehidi Abdullah Çavuş olurken, kent gösterdiği direniş nedeniyle “Gazi Baf” unvanını aldı.

10 yıllık süreçte çoğunluğu mücahit, her yaştan 260 şehit verildi.