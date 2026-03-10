Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği F-16'lar KKTC’ye geldi.

F-16’lar dün sabah saat 09.30 itibarıyla mühimmatlı ve olası operasyona hazır şekilde yeni KKTC Havalimanı’na iniş yaptı.

Türkiye tarafından KKTC'ye konuşlandırılan F-16'ların- 2x Uzun (AIM-120 AMRAAM BVRAAM)- 2x Kısa (AIM-9 Sidewinder WVRAAM) Hava Hava Füzesi taşıdıkları görüldü.

Uçakların KKTC'ye ulaşmasını çok sayıda basın mensubu takip etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin dünden itibaren KKTC Havaalanı’na konuşlandırıldığını duyurdu.

MSB’nin açıklamasında, ​gelişmelere göre yapılacak değerlendirmelerde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edileceği de belirtildi.

Öte yandan Türkiye'nin 6 F16 savaş uçağını KKTC'de konuşlandırması Rumlarda endişeye neden oldu. Rum medyası uçakların gelişini canlı aktardı, ''Türk F16'lar Kıbrıs'ta'' manşetlerini attı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar 10’uncu gününde devam ederken, üslerin varlığının Kıbrıs için de risk oluşturduğu endişesi dile getiriliyor.