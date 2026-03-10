Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’taki Baf şehitlerini anma töreninde yaptığı konuşmada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tekrar geri alalım" söylemlerinde bulunan Rumlara uyararak, "Başkalarına güvenip coşmayın, Türkiye burada." dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin Osmanlı'nın adayı İngilizlere devretmesinden sonra başladığını hatırlattı.

Kurulan ortak cumhuriyetin, Rumlar tarafından bozulduğunu ve 1964'te yaşanan olayların, "Kanlı Noel" olarak tarihe geçtiğini kaydeden Üstel, bu mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu vurguladı.

“20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile özgürlüğe kavuşuldu ve adaya barış geldi.” diyen Üstel, bu barışın, Kıbrıslı Rumlara da geldiğini ancak Rumların “EOKA’cı” zihniyetlerini devam ettirdiklerini kaydetti. Üstel, İsrail-Gazze savaşında, dünya, AB ve BM'nin sessizliğini eleştirdi ve tek "dur" diyenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türkünün mücadelesi ve Türkiye'nin desteği olmasa, Gazze'den farklı olmayacaktık.” şeklinde konuşan Üstel, GKRY’nin büyük bir silahlanma yarışı içinde olduğunu belirterek, İngiliz üsleri, Fransız, İsrail ve Amerikan askerinin varlığının adayı bir barut fıçısına çevirdiğini söyledi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tekrar geri alalım" söylemlerini kınayan Üstel, Türkiye'nin garantörlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu ve egemen eşitliğin önemini vurguladı.

Üstel, Kıbrıs Türkünün güvenliği için Türkiye Cumhuriyeti'nin adada Mehmetçik, F-16'lar, firkateynler ve kapsamlı hava ile deniz savunma sistemleriyle tam tedbir aldığını belirterek, halkın rahat olması gerektiğini söyledi.