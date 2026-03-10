Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle önceki gün Lefkoşa’daki Atatürk Büstü ile Kıbrıs Türk özgürlük ve Milli Mücadele lideri Dr. Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün kabrine çelenk koydu.

Gün dolayısıyla Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği heyeti, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kadın haklarının en büyük mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline de çelenklerini sundu.

Törende konuşma yapan Kadınlar Birliği Genel Başkanı Halide Tunceri, Kıbrıs Türk kadınlarının Atasına sonsuz şükran ve minnet duyguları ile bağlı olduklarını bir kez daha ifade etti.

Tunceri, “8 Mart, eşitliğin dayanışmanın ve birlikte güçlenmenin mihenk taşıdır” diyerek başarıya giden bu süreçte kadının gözyaşı, kadının kanı, kadının canı pahasına yol yürünmüş olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğinin ikinci çelenk sunumu, Kıbrıs Türk özgürlük ve Milli Mücadele liderimizin eşi, ismi Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ile özdeşleşmiş uzun yıllar birliğin başkan ve genel başkanlık görevini sürdürmüş merhume Süheyla Küçük'ün kabrine oldu.

Burada da kısa bir konuşma yapan Tunceri, Süheyla Küçük’ün toplumsal mücadelenin en yakın şahitliğini yaşarken, Kıbrıs Türk Kadınının bireysel gelişimi, aile içinde ve toplumsal yaşamda daha güçlü ve görünür olmasını önemsemiş ve her zaman onların yanında yer aldığına vurgu yaparak “Dünya Kadınlar Günü’nde O'nu saygıyla ve özlemle anmak, bize miras bıraktığı Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ailesi olarak vefa borcumuzdur” dedi.