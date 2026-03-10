Süleyman Tarık Sakallı isimli vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesinin ölümünden sonra sahiplendiği ve ailesinin yüzünü güldüren köpeği zehirli, madde nedeniyle Keira’yı kaybettiğini duyurdu.

Sakallı, Keira’nın dağda, doğa yürüyüşü sırasında kendisi tarafından fark edilmeyen bir zehirli maddeyi tükettiğini ve bu nedenle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sakallı, paylaşımında şunları aktardı:

“Sahiplendim. Çok sevdik. Canımız oldu.

Ta ki aldığı nefes bu dünyaya fazla olan birinin, kendi sebepleri uğruna doğaya, dağın başına, anında etki eden, sözde yasaklı bir zehir atmaya karar verdiği ana kadar.

Dostumuzdan olduk. Canımızdan olduk.

Düşünün…

Hayatın akışından biraz kopmak, toprağa basmak, biraz öze dönmek için doğada kamp yaptığınızı. Yanınızda değer verdiğiniz insanlar ve ortamın neşesi, her doğaya çıkışımda yanımda olan Keira…

Bir an ağaçların arasında aldığı kokuların heyecanıyla koşup zıplarken, bir sonraki an ağzından köpükler geldiğini…

Annemin ölümünden sonra sahiplendiğim, bana yoldaş olmuş, ailemizin yüzünü güldürmüş o Keira artık yok.

Sebep?

Dağın başında, doğanın ortasına, kendince sebeplerle zehir atmayı normal gören bir mahluk.

Bu ülkede ben köpeğimle sahilde rahat yürüyemem; çünkü çeteleşmiş başıboş köpekler var. Onların suçu değil.

Bu ülkede köy ovalarında dolaşamam; çünkü hayvanlarını korumak adına köpekleri, tilkileri öldürmek için zehir atan insanlar (!) var. O canların da suçu değil.

Bu ülkede şehirde, mahalle arasında köpeğimle rahatça gezemem; çünkü birileri ya köpekleri salıp üremelerine, sürüler haline gelip çeteleşmelerine göz yumar… ya da bunun “çözümü” olarak yine aynı yönteme başvurup zehir atmayı tercih eder.

Görünen o ki, dağın başında, doğanın ortasında bile sizlerden kurtulamadık.

Hani derler ya tüm insanlar suçlu değil ama tüm hayvanlar masumdur…

Sen rahat uyu dostum, ben bu işin peşini bırakmayacağım.

Çok öfkeliyim. Çok üzgünüm.”