Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri bu sezon (2024-2025) adına son kez ödüllendiriyor. Aksa liglerinde geride kalan ikinci devrenin son 5 haftalık (Nisan-Mayıs) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda 26., 27, 28., 29., 30., haftalarda, Daikin Kıbrıs Kupası, Puma Kadınlar Ligi’nde belirlenen teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek.

27 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından bu sezon adına son kez ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 5 ligde, 1 kupa olmak üzere toplam 27 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen son 5 haftalık (26-30 haftalar) sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Mustafa Hacıali Yılmazköy, Daikin Kıbrıs Kupası şampiyonu Lefke, Puma Kadınlar Ligi şampiyonu Doğan Türk Birliği’nde takımlarında görev yapan toplam 27 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ikinci devrenin son ödülleri verilecek.

SPORTS MARKET, UHLSPORT, EM SPORTS, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, EM Sports, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 23 Mayıs Cuma günü öğlen saat 12.00’de ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

İkinci Devre son ikinci 5 Hafta (26-30. haftalar)

AKSA SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

Mağusa Türk Gücü: Nazım Aktunç, Mehmet Karagil, Kadri Şener, Ersoy Sağdağ

Doğan Türk Birliği: Hüseyin Kınacı, Mustafa Avcı, Cemal Yazır, Jagues Mukendi, Cenk Şekeroğlu

AKSA 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

Küçük Kaymaklı :İsmail Soydan

AKSA A2 SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU GENÇLER

Doğan Türk Birliği: Sezer Yücel, Ahmet Coşkun, Cenk Şekeroğlu

Mağusa Türk Gücü :Talat Şentürk, Ali Samancıoğlu, Ali Can

AKSA A2 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU GENÇLER

Küçük Kaymaklı: Salih Sakallı, Hüseyin Adal, Mustafa Polili, Erman Çobanoğlu

Mustafa Hacıali Yılmazköy: Kamil Yayıcı

DAİKİN KIBRIS KUPASI ŞAMPİYON

Lefke: Hasan Topaloğlu, Hüseyin Dorak, Azmi Coşkun, Fırat Ömür, Ozan Uzunoğlu

PUMA KADINLAR LİGİ ŞAMPİYON

Doğan Türk Birliği: Ayden Numanzade, Eren Numanzade, Cenk Şekeroğlu