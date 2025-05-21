Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri bu sezon (2024-2025) adına son kez ödüllendiriyor. Aksa liglerinde geride kalan ikinci devrenin son 5 haftalık (Nisan-Mayıs) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda 26., 27, 28., 29., 30., haftalarda, Daikin Kıbrıs Kupası, Puma Kadınlar Ligi’nde belirlenen teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek.
27 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından bu sezon adına son kez ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 5 ligde, 1 kupa olmak üzere toplam 27 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen son 5 haftalık (26-30 haftalar) sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Mustafa Hacıali Yılmazköy, Daikin Kıbrıs Kupası şampiyonu Lefke, Puma Kadınlar Ligi şampiyonu Doğan Türk Birliği’nde takımlarında görev yapan toplam 27 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ikinci devrenin son ödülleri verilecek.
SPORTS MARKET, UHLSPORT, EM SPORTS, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, EM Sports, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 23 Mayıs Cuma günü öğlen saat 12.00’de ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
İkinci Devre son ikinci 5 Hafta (26-30. haftalar)
AKSA SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU
Mağusa Türk Gücü: Nazım Aktunç, Mehmet Karagil, Kadri Şener, Ersoy Sağdağ
Doğan Türk Birliği: Hüseyin Kınacı, Mustafa Avcı, Cemal Yazır, Jagues Mukendi, Cenk Şekeroğlu
AKSA 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU
Küçük Kaymaklı :İsmail Soydan
AKSA A2 SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU GENÇLER
Doğan Türk Birliği: Sezer Yücel, Ahmet Coşkun, Cenk Şekeroğlu
Mağusa Türk Gücü :Talat Şentürk, Ali Samancıoğlu, Ali Can
AKSA A2 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU GENÇLER
Küçük Kaymaklı: Salih Sakallı, Hüseyin Adal, Mustafa Polili, Erman Çobanoğlu
Mustafa Hacıali Yılmazköy: Kamil Yayıcı
DAİKİN KIBRIS KUPASI ŞAMPİYON
Lefke: Hasan Topaloğlu, Hüseyin Dorak, Azmi Coşkun, Fırat Ömür, Ozan Uzunoğlu
PUMA KADINLAR LİGİ ŞAMPİYON
Doğan Türk Birliği: Ayden Numanzade, Eren Numanzade, Cenk Şekeroğlu