Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, Türkiye Milli Takımı ile Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda yarışacak. 28-31 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’ın Starigrad kentinde düzenlenecek şampiyona için kafile, 26 Mayıs’ta yola çıkacak.

Milli yüzücümüz Doğukan, 28 Mayıs Çarşamba günü Hırvatistan saatiyle 14.00’te, KKTC saatiyle 15.00’te 10 km kategorisinde yarışacak.

Avrupa Şampiyonası’nda ilk 20’ye girmesi ve Türk sporcular arasında ilk 2’de yer alması halinde, 15-20 Temmuz tarihlerinde Singapur’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.