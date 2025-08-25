Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Aydın Soyer atandı. Atama, Başbakan Ünal Üstel’in önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile gerçekleşti.

Soyer’in atanmasının ardından ilk destek mesajı eşi Seniha Kanatlı Soyer’den geldi. Kanatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin yıllardır özveriyle çalıştığını, dürüstlüğü ve disiplinli yapısıyla tanındığını belirterek yeni görevinde başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Kanatlı mesajında, Soyer’in insan ilişkilerindeki güçlü yönüne dikkat çekerek, “Yeni görevinin başta üreticiler olmak üzere tüm sektör paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.