Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ile bir araya geldi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kılıç, Lefkoşa’da yapılan görüşmede yeni göreve gelen Turus’u tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Görüşmede, DAÜ ile YTB arasında ilerleyen dönemde yapılabilecek iş birlikleri ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular da ele alındı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün uluslararası vizyonuna dikkat çekerek, “YTB ile kurulacak güçlü iş birliklerinin hem öğrencilerimiz hem de kurumlarımız için değerli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.