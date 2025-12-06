UKÜ'den verilen bilgiye göre, üniversiteleri sürdürülebilirlik açısından değerlendiren ve yükseköğretimde sürdürülebilirliği küresel düzeyde ön plana çıkarmayı amaçlayan UI GreenMetrics sıralaması, üniversitelerin küresel iklim değişikliği, enerji verimliliği, su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaştırma alanlarında farkındalık yaratma amacıyla 2010 yılında hayata geçirildi.

UKÜ'nün 2018'de, Kıbrıs’ın kuzeyinde UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması’na girmeyi başaran ilk üniversite olduğu kaydedilen açıklamada, UKÜ'nün 2024'te 64, 2025'te de 55’inci sıraya yükseldiği kaydedildi.

UKÜ'nün adadaki üniversiteler arasında en üst sırada, Türkiye'de 3'ncü, Avrupa’da ise 22’nci sırada olduğu belirtildi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik konusunda öğrencilere yol göstermek, yaşayarak öğrenmeyi teşvik etmek ve kampüsümüzü daha yeşil, daha enerji verimli bir hale getirmek hedefindeyiz” dedi.