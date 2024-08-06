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“Trafikte kurallara uymaya özen gösterelim”

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“Trafikte kurallara uymaya özen gösterelim”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde trafikte tam anlamıyla Allah’a emanet bir durumda olduğumuzu ifade ederek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Duyarlı vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafı geçtiğimiz hafta içinde Lefkoşa’da çektiklerini ifade ederek fotoğrafa dikkatli bakıldığı zaman kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü ve ters şeride giren bir başka araç görebileceğinizi ifade ederek tam anlamıyla bir trafik terörü olduğunu kaydettiler.
Ülkemizde trafik kurallarına uymayan sürücüler nedeniyle trafikte her an için bir kazayla karşılaşabileceğinizi unutmamak gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız “Yolunuza yeşil ışık yansa bile lütfen siz yine sağınıza, solunuza ve de önünüze bir bakın. Ne olur ne olmaz! Çünkü burası KKTC. Her an biri çıkabilir” diyerek fotoğrafta her şeyin anlatıldığını vurguladı.
 
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