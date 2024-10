SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hayat pahalılığı en önemli dertlerimizden… Kredi kartı olmasa yanınızda bir çanta parayla gezmemiz gerekiyor.

Türkiyeli ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyonu düşürmenin sadece “ekonomik tedbirler” ile mümkün olamayacağını anlatıyor.

“Hukuk dışılığı, liyakat dışı atamaları, demokrasi yokluğunu, kadın ve çocuk cinayetlerini, yolsuzlukları, orman yangınlarını, çevre katliamını, kamu parasının israfını tek haneye düşüremezsek enflasyonu tek haneye düşüremeyiz” diyor.

Kıbrıs için de aynı gerçekler var.

Bir gerçek daha var: Çözümsüzlük!

Kıbrıs sorununu çözmezsek olmuyor.

Hele hele “çözümsüzlük” siyasetinden vazgeçmezsek hiç olmuyor.

(Cenk Mutluyakalı)

Sunpex firmasına ait UV 865 plakalı ticari Van'ın şoförü, Girne'de, eski Vergi Dairesi önünden geçip, saat 10.40 da elinde telefonla konuşup, hiç sinyal vermeden 2. Sokağa sola döndü. Ben motorda düz gidecek diye sinyal verip sağa dönerken az daha vuruyordum bu saygısız kıroya.

Sanki babası yaptırdı yolları; sinyal kullanmak yok, telefonla konuşurken araba sürerek vatandaşı tehlikeye atmak bunlar için normal.

Polisimiz, radarla milleti tuzağa düşüreceğine biraz da bu saygısız sürücüleri cezalandırsın.

(Nezihi Beyaz)

BM MİLLETLER GENEL

SEKRETERİNE ACIYORUM :

Gelmiş geçmiş Genel Sekreterlerin en pasifi.

Karizmatik kişiliği yok. Bilgi ve tecrübesi de yoktur.

Dünya sorunlarını çözücü hiçbir vizyonu ve etkili girişimi yoktur.

Güvenlik Konseyinin çalışmasını sağlayamıyor.

BM toplantılarında görünmüyor.

Savaş mağdurlarına yardımı organize edemiyor.

İsrail kendini istenmeyen adam ilan etti, girişini yasakladı. Boynu bükük bakıyor.

Ukrayna buğday koridorunu R.T. Erdoğan sağlıyor, İstanbul toplantısında Sn. Erdoğan’ın yanında kalem efendisi gibi bakınıyor.

Benim hatırladığım tek işi, Kıbrıs a özel temsilci atamak. Bu da olmaycak duaya Amin demek!!

Ben DAC Hamerjildi hatırlarım. ( İsmi yanlış yazmış olabilirim )

Dünya da sorun olan yere gider, ağırlığını koyar, çaba harcardı.

Afrika da helikopteri düşürüldü. Öldürüldü.

Bu Genel Sekreter,

biraz erdemi varsa. İSTİFA etmeli. O makamı tıkamamalı.

DÜNYA YANIYOR ADAMIN KAZANDA KAŞIĞI YOK.

(Yücel Dolmacı)

Sabah ne iyimser bir tahmin yapmışım yayında “UBP krize oynamak istemeyecektir” derken…

Kendime not: Bahsi hep “bile bile lades” şıkkına koy!!!

Edit: Dördüncü Tur: Kabul 23, Red 25, Çekimser: 1

Töre yine seçilemedi

Soru: Resmiye Canaltay tecrübesinden hiç mi ders almadınız?

(Nazar Erişkin)

Tam bir rezillik izledik. Kendisini sallamayan vekillerle istikrardan bahsedenler, koltuğa yapışıp gitmek istemeyenler ve bunlardan ülkeyi düzeltmeyi bekleyenler.

Well come to KKTC tiyatrosu

(Ufuk Çağa)