Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, toplum olarak her geçen gün çevresine duyarsız bir topluma dönüştüğümüzü ifade ederek bize bir fotoğraf göndererek bu konuda sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yerin Gazimağusa Vergi Dairesi’nin de bulunduğu devlet dairelerinin bahçesi olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bu alanın içinde olan geçmişten kalma fırın çöp ve molozlarla doldu. Bazı kendini bilmezler elindeki çöp ve molozları buraya atıp kaçıyorlar” dediler.

Devlet dairelerinin olduğu bir alanının bu şekilde çirkin görüntülerle anılmasının hiç hoş olmadığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Burada temizlik yapan hiçbir kimse yok mu? Yoksa bilerek mi buraya çöpler ve molozlar konuluyor” diye sorguladılar.

Buraya belediyeden bir çöp konteyneri istenip yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Bu yapılmazsa çöpler her gün etrafa saçılacak. Bir turizm kenti olan Mağusa’ya bu görüntüler hiç yakışmıyor” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.