SOSYAL MEDYANIN SESİ

Elektrik tarifeleri niye zamlandı? Petrol fiyatları mı arttı yoksa yatırım giderleri mi? Personel maaşları mı bunun sebebi? Bakım mı bakımsızlık mı? Birileri bu artışın nedenlerini rakamlarıyla anlatmak zorundadır. İhale yolsuzlukları bu faturanın neresinde söyler misiniz?

Elektrik en temel ihtiyaçtır ve bir artış varsa, madde madde açıklanmalıdır, ne kadar maliyet varsa ortaya dökülmelidir, AKSA’dan Kıb-Tek’e, birer birer, detaylı

(Cenk Mutluyakalı)

Üretici ve üretimin getirildiği son nokta. Sorumlusu kim? 1yıl önce 1 ton çiğ süt 1 asgari ücret + 500 TL idi ve halk UHT sütü 30 TL’ye içebiliyordu, şu an 2 ton süt 1 asgari ücret ve halk Uht sütü 50 TL’ye içebiliyor ( çiğ süt fiyatı stabil olmasına rağmen 18 TL son 6 ayda çiğ süt fiyatı aynı). Son 1 yılda ucuzlayan tek şey canlı hayvan fiyatı, 5 ay önce protokol imzalandı ki yurt dışından ithal et gelmemesi için ki hayvancının sonu olmasın diye, canlı hayvan 250 TL kasap satış fiyatı 550 TL diye, ne oldu ithal et getirildi sonuç: Canlı hayvan fiyatı ülkede son 6 ayda ucuzlayan tek şey oldu, 230 TL olmasına rağmen halka satış istikrarsız bir şekilde arttı. Üretimin tüm girdileri asgari ücrete oranla artıyor ve biz bir batak sarmalının içinde çırpınıyorken yani üreten batarken tüketici halk da kazıklanıyor ve hedef olarak da üretici gösteriliyor. Sorumlu "bakan" mutlu musun?

(Mehmet Çetereisi)

İş yerim Küçük Sanayi Bölgesi Gazimağusa'da

Evim ise Longbeach de.

İş yerimden eve gidene kadar gördüğüm tamı tamına 18 araç bir sağ şerite bir sol şerite geçiyorlar.

Ya kulaklarında telefon yada ellerinde telefon ile oynuyorlar.

Sonrada bu memlekete çok kaza oluyor!!!!!

(Cem Yababa)

Hükümet Hayat Pahalılığından sonra asgari ücrete de zam yaptı.

YAŞASIN İSTİKRAR!.......

Vatandaş hah biraz nefes alacağım derken peşisıra gelen zamlar bırakın verilen artışı cebindeki parayı da çekmeye başladı.

Ercan Havaalanın 100 milyonun üzerindeki elektrik borcunun yanısıra ensesi kalın gerdanı sarkık efendilerin elektrikleri dururken gariban vatandaşların elektriği carttt diye kesildi.

Fatura dokunduğunuz zaman sizi teperken ödemede anamuza 'Cura'' babamıza da döblek çaldırıyor.

El Sen Başkanı Tuğcu bayanlar beyler bu zam auvvv dedirtmedi. Herhalde fazla ağrıtmadı. Auvvv dedirtecek bir zam kazığı da geliyor dedi.

Başbakan istikrar dedi. Haklı istikrarlı bir şekilde zam kazıkları boğum boğum bir yerimize giriyor. Ama nefesimiz tutulduğu için

Auvvv bile diyemiyoruz. Uzmanlar tecavüze karşı duramıyorsanız o anlardan zevk almaya bakın diyor. Biz acıdanmı, yoksa boğum boğum giren kıynıklı zam kazığından zevk aldığımızdan mı bilmiyorum 'Gık' bile diyemiyoruz.

Bu zam kazıkları böyle boğum boğum girer, halk olarak bizde istikrarlı bir şekilde zam kazıkları ile hükümete bakar? O zaman bakmaya devam edin ve ''YAŞASIN İSTİKRAR '' diye nara atın

(Taner Ulutaş)