SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir da bu çıktı şimdi ülkenin çeşitli yerlerindeki kumarhanelere baskın yapıp 3-5 KKTC vatandaşı seçip 4-5 bin TL göstermelik ceza yazıyorlarmış. Alın size açık ihbar 10binlerce KKTC vatandaşı çoğu da emekli kesim olmak üzeri adanın her yerinde başta slot makinelerinin üzerindedirler.. Ama bu insanların hiçbirinin bir suçu yok aslında esas suçlu yıllardır zaten suistimal edilen bu saçma yasayı değişmeyen tüm hükümetlerdir. Hem halk biraz vakit geçirsin biraz yemek yesin sigara alsın diye kumar bağımlısı oluyor hem de devlet milyarlarca TL toplayabileceği muhtemel vergiyi kaybediyor. Ben gezdiğim ülkelerin 90% ında mutlaka kumarhanelere gitmişimdir. Büyük oynamasam da az çok bişeyler oynamış, kazanmış ya kaybetmişimdir ama bunları yaparken gözlem ve karşılaştırma yapmayı da ihmal etmem. Belki Las Vegas’a henüz gitmedim ama Barcelona'dan Monaco'ya Venedik'ten Miami'ye birçok Casinoya girmişliğim var . Bunların içinde bizimkilere en yakın Amerika’daki olsa da daha iyi servis kesinlikle yoktu. Ne vardı bilir misiniz?? İnanılmaz bir vergi toplama sistemi. Slottan her kazanç geldiğinde belli bir yüzdeliğe anında devlet el koyuyor. Kumarhanelerimizde şu an dünyanın hiçbir yerinde olmayan kartlı database sistemleri mevcut yani aslında kaç KKTC vatandaşı giriyor günde ve hatta tüm tarihlerde ne kadar kazanıp ne kadar kaybedildiği ve ne kadar harcandığı kuruşu kuruşuna belli. Mecliste yer alan listemde olan arkadaşlarıma çağrımdır bu konuyu ivedi gündeme taşıyın hem zaten aslında uygulanmayan KKTC vatandaşlarının Casinoya girişini serbest bırakın hem de vergi dairesi ile istişare içinde oradaki datalara devlet sahip çıksın hem kaybolan vergileri toplasın hem de o değerli bilgileri gerekli şekilde halkın yararına kullanmanın yolu bulunsun....

Bir dizi ortalığı kasıp kavurdu!!Famagusta..yine bölündük ortadan..ne meraklıyız bölünmeye..izlemedim;henüz!Ama olaya,sadece tek tarafın gözünden bakan yanlı bir yapım olduğu muhakkak..

Bu ada halkını birbirine düşüren sistem İngiliz sistemiydi..Osmanlı adayı sattı ve orada artık İngiliz hegemonyası 1871 den gelen Yunan sempatisi..başlangıç burası..

Ha ne oldu..iki tarafta acılar çekti ..iki tarafta da kötülükler,zalimlikler oldu..iki taraf ta kayıplar verdi..Ancak 1974 öncesine kadar en büyük acı ve zulümleri Müslüman olan Kıbrıslı Türk halkı çekti..Yunan cuntası gelmeden Papaz ince ince dokuyordu zaten..sonra Cunta ve arkası mezalim.. Savaşlarda kazanan yoktur ..Savaşlar kayıptır..Keşke 2 toplumu ve yaşadıklarını objektif olarak anlatacak yapımlar olabilse..Yeni bir Doğu Yakası Ekspresi..hissiyatı hepsi bu!

BM, GÜVENLİK !!!! KONSEYİ :

beş üyeden oluşur. Bunların temel görevi, isimlerine göre, Dünyada güvenliği sağlamaktır

Bu beş ülke nın hepsi Dünya da silah üreten ve ihraç eden ilk on içindedirler.

Silah üretip ve ihraç eden ve ekonomisinde bu sektör önemli yer.tutan bir bir ülke ,nasıl güvenlik sağlaycak.??

TİLKİYİ KOYDULAR, TAVUKLARI BEKLESİN.

ABD, Akdeniz'de güç yığınağı yaptı.

- İsrail e, dokunmayın vururum diyor. Bu güç savaşın genişlemesini önler diyor.

Ama, FİLİSTİN,nın, çoluk, çocuk, hasta, yaşlı bir halkı yok ediliyor. Halkın yok edilmesine ilave , şehirler, alt yapısı ile birlikte yıkılıyor.

İran, milis güçleri ile Amerika ya karşı koyacak ,vaadiyle, FİLİSTİNİ ortada bırakıyor.

DAYISININ ENSESİ KALIN OLAN KAZANIYOR.

HUKUK OLDU GUGUK. O DA. ÖTMEZ.

UKRAYNA savaşında durum ters. Ensesi kalın dayı, Ukrayna yı savaşa soktu, ama İsraili desteklediği gibi desteklemiyor.

Ukrayna Rusya da ilerlerken, Rusya da Ukrayna da, ilerliyor. Kim ,kimi. işgal edebilir. Rusya alan olarak Dünya nın en geniş ülkesi. Yine bir Halk, bir ülke yok edilecek.

AKTÖRLER, FİLİSTİNE GÖRE YER DEĞİŞTİLER.

(Yücel Dolmacı)