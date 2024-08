SOSYAL MEDYANIN SESİ

İki gündür Atatürk Öğretmen Akademisi sınavında sıfır çekilen dersler ve sıfır veya sıfıra yakın doğru yapanların mülakat hakkı kazandığı yazılıp çiziliyor…Yıllardır gücüm yettiğince dilim döndüğünce dile getirmeye / yazmaya çalıştığım konunun somut göstergesi şimdi şimdi dikkat çekti…

Sıfır çeken veya birkaç doğruyla mülakat kazandığı söylenen kişiler ( ki bizim çocuklarımız) ÖĞRETMEN ADAYIDIRLAR

Yani çocuklarımızın temel eğitimini verecek eğitim ordusu

TEHLİKENİN FARKINDA MIYIZ????

Bana göre bu çocukların suçu da yok çünkü var olan eğitim sistemi içinde yetişmiş çocuklar bunlar…

Madde madde eksikler sıralanabilir yeter ki dinlemek isteyen çıksın

(Fatma Baysal)

Ne düşünüyorum?

Abubakar Uthman'ı 16 yıldır görmezden gelen tüm duyarlı, duyarsız vatandaş, sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları olay yargıya taşınınca ortaya çıktılar. Bu adam 16 yıldır bu ülkede nasıl yaşadı ne yaptı hiç aklımıza gelmedi, hep gizemini korudu şimdi noldu güzel reklam malzemesimi bulduk ?, Sami değiliz! , samimi değilsiniz! Samimi değiller!

(Evrem Mehmet Kamalı)

Aşırı internet paylaşımı yaptığım dönemleri hatırlıyorum. Çevreme de bakıyorum. Gezdiği, yediği, içtiği her anı aralıksız her gün paylaşan kişiler, paylaşmayan kişilere göre daha mutsuz.

Zaten bu paylaşımlar "ben mutluyum" diye toplumu ikna etme mücadelesidir. Ben de öyleydim. Yaşadığı andan zevk alan kişiler o anı yaşarken durup da sosyal medyayla uğraşmaz. Son 3 yıldır geri çekilme sebebim de budur.

Ben kendim mutluyken millete gösterme mücadelem kalmadı. Hatta kimse görmezse, bu mutluluğumu kimse fark edip bozamaz düşüncesine girdim.

Bu yazdıklarım özel anlarını paylaşan kişiler için geçerli değildir. Tabi ki de güzel anlar resmedip hatıra diye paylaşılır ama her gün de özel değildir. İşte bu her gün paylaşım olayı tamamen başkasına bir şeyleri kanıtlama gereğinden gelir. En azından kendi adıma konuşayım.

Başkası "ben öyle değilim" diyebilir. Saygı da duyarım ama bence birbirimizi kandırmayalım. Bir zamanlar her anını en iyi şekilde her gün paylaşan kişi olarak söylüyorum ki, etrafınızda her gün yediği yemeğe kadar paylaşıp gezdiği yerleri gözünüze gözünüze sokan kişiler gerçekten mutsuz.

Sosyal medyada nadir gördüğünüz kişiler herkesten daha mutlu. Çünkü mutluluğu yaşamakla meşguller. Olmayan mutluluğu herkese varmış çabasına girmiyorlar. Şöyle düşünün...

Hep zengin yaşayan bir adam mı paralarını internette paylaşır, yoksa rastgele para vuran fakirler mi paylaşır? Zengin adam tam aksine param yok der. Çünkü gerçekten var ve birileri göz diker veya borç ister...

Mutluluğu bulan insan da paylaşmaz. Çünkü birileri göz diker diye korkar ve saklar... Siz ne düşünüyorsunuz?

(Tarkan Alpmut)

KURULTAY

Bence hiç KURULTAY yapılmasın.Sosyal medya dan takip edilerek karar verilsin.

Yahu bu zeytin yağı ne zaman ucuzladı sağa sola dökülür oldu da haberimiz yok.

Brakin insanlar özgür iradesi ile karar versin diyeceğim ama bu dökülen yağlı zeminde ayakta durmak çok zor.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Hayat sadece devletten maaş alanlara mı pahalı geliyor?? Yüzbin alana bir senede kaç kez kaç oranında artış oluyor?Özel sektör çalışanları ve bu devletcikten maaş almayanlar için hayat pahalı olmuyor mu?Amaç nedir? plan nedir? Maaşlara verilen zamlarla bu düzen ve gidişatı bir nevi tasdikletmek midir??

(Kubilay Merttuna)