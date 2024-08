Yok da be GARDAŞ

Polis huzur operasyonunda 3600 küsür araç kontrol etti bunların 900 küsuru rapor edildi.

Yani 3/1 e o zaman bize yakışır.hic şikayet etmeyelim polisten

(Hüseyin Cumaoğlu)



Yüz milyonlarca Rüşvetin döndüğü, ihale komisyonunun haddinden fazla sorumlu olduğu ve çok kişinin hapis yatmasını gerektiren o meşhur ihaleyi sorgulayacak bir babayiğit devlet yetkilisi aranıyor.

(Ziya Emir)



Günlerdir aynı şeyi düşünüyorum… Öyle bir kötülükle kuşatıldık ki; ormandaki canlının, ağacın;

ranta çevrilmiyorsa dağın, taşın, nehirlerin, denizin;

kendi gibi olmayan, düşünmeyenin katli vacip. Aynı anda neye üzülüp neye kahrolacağımıza, ne için öfkeden çıldıracağımıza şaşar vaziyetteyiz.

Sonra dönüp yine aynı noktaya geliyorum. Hem kendime hem hepimize hatırlatmak için:

Yalnız değiliz. Milyonlarız, varız!

Neye sığınarak iyi kalabiliyorsak oralardan sağ çıkacağız! Zevk aldıklarımıza, bizi besleyen iyi şeylere sarılıp onları kaybetmemek için savaşacağız. Ama en çok da; bu kadar kayıp verirken, kaybettiğimiz her anın hatırına, yaşadığımız her şeyin hakkını vereceğiz.

İyi olacağız; olmalıyız…

(Nazar Erişkin)



İngiltere, emekli maaşı ya da yardım maaşı alan “sonradan vatandaş” olanlara, “bir yılda belli bir süreden fazla yurt dışında kalmama” sınırlaması getirdi… Hemen maaşı ve yardımı kesiyor.

Gerekçe net… vergi mükelleflerin ödediği para, tamamen yurt dışına kaçıyor. Ekonomiye faydası yok…

KKTC sosyal güvenlik sistemi, adaya uğramayan, ya da 2- 3 yılda bir adaya uğrayan kaç kişiye maaş ödüyor?

Bunun bir istatistiği var mı? Ya da bunun bir dert olduğunun farkında mıyız?

(Hüseyin Ekmekçi)



SENDİKA BAŞKANLARI ŞEREFSİZ Mİ?

Geçen akşam Kıb-Tek santralında, Ülkemizde voyvoda yönetiminin şaha kalktığını büyük bir üzüntü, nefret ve ibretle seyrettik.

Elektrik kesintilerini önleme hevesi ile Ülkenin Başbakanı bazı Bakanları ile santralı bastı ve orada bulunan El-Sen Genel Başkanının üzerine yürüyerek:

“Seni de bitirecem be şerefsiz” haykırışları içinde terör estirdi. Hem de Çalışma Bakanının önünde.

Bunu TV de canlı seyredince tüylerim ürperdi. Aman Tanrım! Kurtuluş Savaşından sonra kazandığımız özgürlüğün yarattığı düzen bu mu?

Biz de bu makamlardan geçtik. Belki bizim zamanımızda işler başka şekilde yürütüldüğü için bu olayı çok yadırgadım.

Hasbelkader yürüttüğüm Çalışma Bakanlığının binası, Bakanlık yetkilileri, çalışanları ve sendikacıların yuvası idi. O binada Sendikacılarla birlikte, gece yarılarına kadar ter döker, Anayasamızı, Emekçi Kesimleri ferahlatacak yasaları ve konut sahibi olmalarını sağlayacak kooperatif hareketlerini planlardık.

Bakan, Sendika Başkanları ve Kooperatif Önderleri ayni yüce amaçlar doğrultusunda ter dökerdi.

Sendika Başkanları bizim nazarımızda Emekçi Halk Yığınlarına hizmet eden şerefli ve onurlu insanlardı. Hangi Partide oldukları fark etmezdi.

(Hasan Özbaflı)