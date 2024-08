SOSYAL MEDYANIN SESİ

İSRAİL NASIL DURDURULUR :

Geçmiste Arap - İsrail savaşında Ürdün Kralı Hüseyin Amerika yı aradı:

Derhal ateş kes ilan etmezseniz Ürdün Kraliyet Hava gücü Orta Doğudaki bütün Amerikan Şirketlerinin sahibi ve ortağı olduğu tesisleri vuracak.

O an ateş kes ilan edildi.

Nerde. Kral Hüseyin, Nerde Nasır, nerde Kaddafı nerde kral Faysal, Nuri El Said Paşa vb.

Arap baharı bir oyundu.

(Yücel Dol maçı)



Değişim için kişilerle değil sistemle mūcadele etmek gerekir denirdi bir zamanlar ve sistemle mūcadele ediliyor görūntūsū verilerek kişilere dokunulmazdı. Pek çok siyasiden duyduk bu sözū, halbuki en basit çevre suçlarında bile her eylemin bir yaptırımı olur. Ceza kesildiğinde diğerlerine de gözdağı verilmiş olur. Ahlaksızlık ve usulsūzlūkleri kabul etmeyen hesabını soran kişiler ne kadar çoğalırsa bu gibi işlere tevessūl etmek zorlaşacak ben ona inanįrım. Ha normal görūrsek her mevki sahibi kendini zengin etmek için çalışacak.. Japonya'da bilinçli suç değil hata sadece masum bir hata utançtan yerin dibine sokar insanları. Öyle bir sisteme özlemle hasretle yaşamamalıyız.

(Gökhan Öztürk)



İnsanı kendi kendine yetersiz hale getirmeye çalışan emperyal güçler memleketleri devletleri de kendi kendine yetersiz hale getirdiler işbrlikçi komprador siyasetçiler eliyle.

Devrim arabalarının başına getirileni hatırlayınız ve tarım sektöründe bile ithalatı ihracatının kat be kat üstünde olan geri bıraktırılan ülkeleri devletleri düşününüz.

Tarımı kendi kendine yetmeyen bir devlette demokrasi yeşerebilir mi.

Evet soruyorum bunu hem de iddia ile soruyorum.

Sofrasında en temel besin ürünleri ithal olan bir devlette demokrasi olası değildir insan ve insanlık hakları da olası değildir.

Ben böyle düşünüyorum bu düşüncemi iddia ile ortaya koyuyorum tartışmaya da açığım.

Ununu ithal buğdaydan çıkaran bir devlette çok şey eksiktir.

(Cumhur Deliceırmak)



Yapılacak bir yasayla tüm kocanların "ilk mülkiyet sahibi her zaman devlettir. Mal sahipleri sadece kullanım haklarına sahiptirler." Maddesi konulmalı. O zaman hiçbir kimse elindeki kocanla "tapuyla" bura benimdir kimse karışamaz diyemez . Çünkü vatan toprağı her zaman ve sonsuza kadar devlet malidir.

(Tuncay Bozkurt)



Asaletle rezillik arasında bir fark vardır...

Rezillik ne kadar gizlenmek istense de bir yerlerden sırıtır...

Asalet ise sessizdir...

Ne kadar gizlense de girdiği her yere Işığı yansır.!

(Deniz Gürgöze)