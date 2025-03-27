Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek Yönetim Kurulu başkanlığı görevinden Hüseyin Paşa’yı görevden almanız olumlu karşılanırken, yerine eski bir sendikacı olan Kubilay Özkıraç’ın atanması ise yadırgandı. Umarız beklentileri karşılar…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, İrsen Küçük Ortaokulu’nda başlayan ve halen daha devam eden başörtüsü gerginliği konusunda artık Milli Eğitim Bakanı olarak noktayı koymanız şart…

Sn. Fikri Ataoğlu, bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ve bir yıl daha Devlet Tiyatrosu’nun sahnesi olmadan geçti. Artık bu binanın tamamlanarak perdelerini açmasının zamanı çoktan geldi ve geçti…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, son yapılan Cenevre toplantısında Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in sizin toplantıya katılmanızı istemediğini açıkladınız. Anlaşılan Hristodulidis’in sizinle geçmişten kalan bir hesabı var…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarında artık adım adım asfaltlama işlerini de bitiriyormuşsunuz. Ancak yapılan kanalizasyon çalışmalarının testi için şansınızdan kuvvetli yağmur yaşanmadı… İnşallah sorun yaşanmaz…

Sn. Ahmet Serdaroğlu, Kamu-İş sendikası olarak Beyarmudu Belediyesi sınırlarında ihtiyaçlı ailelere kıyafet yardımında bulunmanız çok güzel ve örnek hareket. Umarız diğer sendikalara da örnek olur…