SOSYAL MEDYANIN SESİ

Nitelik vs. Nicelik

Her alanda nitelikli işlerin ve kişilerin değil, bas bas bağırıp tepinen; bu yolla daha çok görünür olup, daha çok “like” alanların çağı.

Bizim meslekte de bu durum, daha çok reklam almayı yani semirmeyi beraberinde getiriyor.

Yalnız sadece bizde değil, tüm dünyada maalesef benzer örnekler var… Adı sanı onyıllardır bilinen bir isim değilseniz, yani eski jenerasyona ait değilseniz, nitelik artık ne yazık ki prim yapmıyor. Çünkü çoğunluk için aranan bir meziyet olmaktan çoktan çıkmış durumda. Siyasette de, bizim meslekte de, pek çok başka alanda da vasatlığın iktidarı hüküm sürüyor.

Yani vasata kapılmam diyorsanız sistem ya sizi öğütüyor ya da dışarı atıyor. Nereden mi biliyorum :))

(Nazar Erişkin)



Denizin dibinde.... Kanalizasyon yok inşaat var..... Belediye da su sayacı takar....!

Ben ne uğraşayım artık...! .Lağım sızar, denize inilmez.... Park yeri bitti gitti.... Kaplumbağa dernekleri, oteller sahilleri işgal etti....!

Çadır kurardık, mangal yakardık, mıntıka temizliği yapardık, balık tutarlardı... Mahalleli memnundu!

Bir da çevreci yiz denmemi...!

(Hasan Nihat Erduran)



Sakin sakin okuyun ltf :

Federasyon görüşmek için, eşit egemenlik, uluslar arası eşit statü talep edebilir hatta şart koyabilirsiniz.

Konfederasyon konuşulurken de bu ön şartlar olabilir.

Fakat iki devletli bir çözüm üzerinde ısrarcı hatta inatçı iseniz niye bu şartları koyasınız.

Ayrı bir devlet olarak zaten egemensiniz ve her devlet ile eşitsiniz. Devletler öyle değil mi.

(Cumhur Deliceırmak)





50 YAŞINDA.

Evet 50 yıl geçti.

O günlerdeki aynaya baktığımız yüzümuzle bugünkü yüzümü, aynı mı?

Peki 50 yıl önce aynaya baktığımızda gördüğümüz yüźümuzdeki düşünce aynı mı?

Umutlar,hayaller,beklentiler ve gelinen tablo?

(Hüseyin Cumaoğlu)



“Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle 4 saat elektrik verilemeyecek”…

“Yüksek gerilim elektrik hatlarında yapılacak olan bakım, onarım nedeniyle 6 saat elektrik verilemeyecek”…

“Mazot gelmedi”…

“Trafo patladı”…

“Türbin arızalandı”…

Ömrümüz bu cümlelerle başladı, bu cümlelerle bitti…

50 sene be gavole…!!!

(Mahmut Anayasa)