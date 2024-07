SOSYAL MEDYANIN SESİ

1. Bizim geri zekalı nesil kendimiz için yaşamayı unuttuk

2.Aman biz çektik evlatlarız çekmesin

3.Toruncuklarımız için bakıcı olduk

4.Hergün ne yemek yapacayık deyip kafayı yedik

5.Oysaki iki ihtiyar bir yumurta iki badadez gavır ye

6.Çoğu zaman evlatlarımızdan onları daha çok düşünüp koruma altına aldık

8.Aldık da ne oldu bu genel gördüğüm bizim neslin derdi oldu, herşeyi onlar bilir biz bir köle olduk.

9.Oysakı bizi babalarımızın yanında korkudan, üstümüze ederken, onlar bizleri bir dövmedikleri kaldı ki onu da yapan var.

10.Eskıden yaşananları anlatmaya kalksak, pe onlar çok eskide kaldı, deyip lafı ağzımıza dıkarlar.

Sonuç olarak bu benim derdim olduğundan, yazmış değilim, genel olarak bizim neslin derdí bu analizi yaptım.

Ama maalesef çocuklarımızı tembel, iş, bilmez beceriksiz, hazıra alışmış, bir nesil olarak tarihin sayfalarına yazdığımıza inanırım.

Bu tamamen çevremde ve ülkedeki gidişatı gördüğüm analiz olarak yazıyorum.

Kendinï böyle olduğunu düşünmeyen, dostlarım, ve gençler de var tabi.

Herkese Allah yardımcısı diyorum

(Mehmet Büyükoğlu)



İstisnalar kaideyi bozmaz... ANDIM yeterli aslında!

Eğitimi çöker, Devlet çöker.... BU sendikacılar dan köy da kasaba da bukadar olur.... Evde istediğin kadar eğit, okulda bozarlar.... Özenti bir nesil yetişti, herşey olurlar sadece biz olamazlar....!

Analar babalar dede neneler da ezilir elenir saygısızlık ukalalık beceriksizlik sebatsızlıklarına... baka baka!

Yarının en kötü senaryosunu hazır olması gereken genz zıpır kuşağı da derler, kendine bakmaktan aciz, arabasına babam sağolsun yazar, zanneder ki her genç da aynıdır....!

Trafik sıkıştı, yanımda yeni üstü açık yeni Mercedes, müzik disko, araban güzel, güle güle kullan dedim, seninmi!? Babamın abi.... Oooo çok iyi gelir veren herhalde, dedim.... Tuhaf baktılar.... Trafik çözüldü, sohbet bitti....!

(Hasan Nihat Erduran)



On yedi bin iki lira ile insanca yaşamak olasılığı var mı.

Asgari ücretin on yedi bin iki lira olduğu ülkede vekillerin zam miktarı kırk dokuz bin lira olabilir mi. Oldu işte sadece zam üç asgari ücretten fazla.

Ya emekliler

Ah emekliler

On iki bin beş yüz lira ile bir ay geçinmek olası mı.

Yoksa emeklilere taş yiyin mi deniyor.

(Cumhur Deliceırmak)



Ansızın aklıma geldi.

Hintli'lere özel Düğün Turizmi organize edeceklerdi, günlerce süren şatafatlı düğünler yaparlar ve çok da para harcarlar diye reklam yapıyorlardı.

Duyan gören oldu mu?

(Ülker Fahri)



2003'ün Ocak-Mayıs döneminde Birleşik Krallık'tan 16 bin 310 turist gelmiş.

Bu sene aynı dönem 8 bin 316.

Yarı yarıya bir düşüş var.

Son derece dramatik!

Avrupalı turist gelmiyor, çünkü pahalıyız.

Hem de Türk Lirası’nın içler acısı haline rağmen pahalıyız.

Avrupalı bir turistin Kıbrıs’ın kuzeyini seçmesi için gerekçe kalmıyor.

(Cenk Mutluyakalı)