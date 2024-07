SOSYAL MEDYANIN SESİ

YAPTINIZ ETTİNİZ ZATEN

Gazete sayfalarına bakıyorum. Bu ülkede her gün “bundan ötesi olmaz “dediğimiz olaylarla karşılaşıyoruz. Olaylar o kadar sık gelişiyor ki, ne yazık artık şaşırma yetimizi kaybettik . Her şey olağan geliyor.

Gazetelerden, sokak ortasında iki kişi bir adamı dövüyor, parasını alıyor haberini okuyoruz. Kızar gibi yapıyoruz ama biri de çıkıp (haberi yapan gazeteciler dahil) “sabahın beşinde 1000tl lik soygun mu olur? İşin aslı ne?” diye sormuyor.

Denizde bir kadın cesedi bulunuyor. Yahu bu kadın saatlerce ortadan kayboldu da arayan soran hiç mi olmadı? Başına aldığı künt yara ve boğulma nedeniyle vefat ettiği açıklandı. Peki o künt yara kendiliğinden mi oldu? Düştü kayaya vurdu öldü ve biri onu bulana kadar saatlerce bu kadını kimse arayıp sormadı . Öyle mi ? Polisi beklemek lazım. Bekleyelim bakalım.

Bir yıl önce işledikleri uyuşturucu satma suçunu tekrar eden kişiler aynı suçtan tekrar yakalanmışlar.

Bir öteki engelli vatandaş olmanın arkasına gizlenip 25 kilo taşıyacak kadar gelişmiş uyuşturucu satıcısı olmuş. Üstelik anne ve babasıyla ortakmış ve 3 de silah taşıyorlarmış. Oh ! Ne rahat memleket.

Olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki diploma sahtekarlığı hatta rüşvet falan gündemden düşmüş.

Bu arada bol keseden siyasi atmasyon var. Hep “yapacağız edeceğiz”. Yaptınız ettiniz zaten.

(Bülent Dizdarlı)



ALTI DERECE… Kıbrıs’ta haziran ayı, geçen yıla göre 6 (yazıyla ALTI) derece daha sıcak geçti. Seneye Allah kerim Küresel ısınma nedir; budur. Artık olumsuz sonuçlarını da merak edenler düşünsün…

(Mustafa Gürsel)



Ticaret Odasının basın duyurusunu değerlendirmek ve ortamı gözlemlemek maksadıyla ben de bugün Güneye kayayım dedim.

Fiyatları kıyaslayınca vardığım sonuç şudur ki, gerçekten ve esaslı bir kayma var ama bu Kuzey ticaret erbabının ve hizmet sektörünün bize kaymasıdır, sağlam kayma ama.

Uzun atlama kıvamında.

(Cenk Özdağ)



Taş yemekten beter günler yaşatılıyor.

KKTC ve Türkiye’de akıl almaz bir pahalılık var.

Un şeker pirinç tuz ekmek patates bulgur mercimek nohut bamya patlıcan ve diğerleri tarih boyunca görülmemiş bir pahalılıkla satılıyorlar ve fakat üreticiler bu ürünleri yok pahasına satmak zorunda kalıyorlar.

Akıl ile izah edilemez bir durum bu.

(Cumhur Deliceırmak)