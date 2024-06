SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kıb-Tek yöneticileri ne içtiyseniz bize de söyleyin bizde aynisinden içelimFatura bedellerini bağışlama rekortmeni Kıb-Tek, hatırlayın bir otele bağışladığı 9 Milyondan sonra sırası ile Casinolara indirim yapmıştı. Şimdi moda T&T ve ERcan'daki elektrik ücretleri.El - Sen başkanı Ahmet Tuğcu borç 100 Milyonu geçti diyor. Arkasından da tabaktaki özene bezene pişirilen rosto susuz kalmamasın diye suyundan da koyun diyerek %15 zama hazırlıklı olun dedi.Bugün iki saatte bir elektrikler bizim buralarda kesildi. Buzluklar, televizyonlar bir gelen gir giden elektriklerden tehlike altına girdi.Şimdi Kıb- Tek'in yöneticilerine Bre Allahsızlar demeyeceğim ama sizin Allah'ınız varmı diye soracayım. Cart Curt kestiğiniz elektriğe daha geçenlerde zam yaptınız. Şimdi bir zam daha mı yapıyorsunuz? Ciğerimizi gara gavurma yaptınız yetmedi mi?Siz ensesi kalın, gerdanı sarkık, cebi ve cüzdanı dolu olanlara elektrik ücretlerini bağışlayacaksınız bağışladığınızı bize yükleyerek ceremesini de biz çekeceğiz öylemi?Bu yetenek düşmanı hükümet Kıb-Tek'teki bazı kan ayaklı iş yapma yeteneğinden yoksun, zam şampiyonlarını görevden bazı nedenlerden görevden alamıyorsa bari beceremeyenler istifa müessesini çalıştırsın. yoksa bu halk artık sabrının son limitini harcıyor ona göreET SORUNU :Bu gün marketteki kasaba gittim. Yerli kuzu eti yok. Olsa fiyat ne dedim ?- Siş 860 TL/kg, kemikli 780 TL/kgDiğer markete gittim, Kasap ta kuzu eti yok. Olsa kaça dedim.- 550 TL /kg kemikli dedi.İkisine de sordum.- İthal et var mı?- Yok.Bir tavuk aldım kaçtım.İthal et 375 TL/kgİngiltere’de kıyma. 200 TL/kg imişRum tarafında yerli et kemikli 300 TL/kg imiş.Bu anomolinin sebebi nedir ?KAÇAKCILIK VE BÜYÜK RANT.Ben Lüricina da bir kerpiç ev kiralayıp, her gece bir hayvan kaçıracağım.30 kg kemikli et x 400 TL/kg: 12000 TL bir gecede. gelir.12000 x30: . 360 000 TL ay. Bir hayvandan gelir.Bu R A N T Önlenmezse:Ne hükümet hükümet olur.Ne ithalatcı ithalatcı olur.Ne dürüst hayvancı ve dürüst kasap hayır eder.Ne de Tüketici ağız tadıyla et yer, mangal keyfi de tarih olur.Çözüm: makul bir gümrükle kontrollü ithalata izin verilecek, bunun geliri yeni hayvancılık projelerine destek olacak.Bu gümrük geliri kör çar edilmeyecek.Taraflar oturup kafalarını öne eğip düşünsünler!!!.Liakatsizliğin, Hırsızlığın , Rüşvetin , Irkçılığın , Kibirin ve Egoizmin Kültür haline gelen toplumlar ; ilk önce Milli Değerlerini daha sonra Kültürlerini en sonunda da sahip oldukları herşeyi kaybetmeye makumdurlar.Bu yazı burada dursun. Çok kısa zamanda bunlar başımıza gelince hep beraber konuşacayık