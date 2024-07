Artan örümcek ve sinekler tedirgin ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl sinek, böcek, yılan gibi hayvan türlerinin popülasyonun her seneye göre oldukça arttığına dikkat çekerek bundan dolayı duydukları huzursuzluğu bizlere gönderdikleri bir fotoğrafla paylaştılar.

Evlerinde veyahut bahçelerinde her gün yeni tür böcek veyahut sinekle karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlarımız, son olarak ülkede görülen Batı Nil Virüsü vakaları sonrasında tedirginliklerinin iki kat arttığını söylediler.

Bize gönderdikleri fotoğrafta görülen örümcek türünün tarantula olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen vatandaşlarımız "Biz hayatımızda ilk kez bu kadar büyük tarantula gördük . Çok çoğaldılar dikkatli olunması gerekir” dediler.

Bu gibi örümceklerin evlerde her yerde olabileceğini belirten vatandaşlarımız “Ayakkabı ve kıyafetlerin içine da girebilirler ve sanırız zehirli bir hayvan” diyerek korkulu rüyalar görmeye başladıklarını ifade ettiler.

Yabancı örümcek veyahut haşerelerin ne gibi tehlikeler içerdiğini bilmediklerini söyleyen vatandaşlarımız çok artan bu hayvanlardan dolayı çok tedirgin olduklarını sözlerine eklediler.