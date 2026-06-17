2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’nda Avusturya ile Ürdün kozlarını paylaştı.

San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk devresi 21. dakikada Schmid'in attığı şık golle 1-0'lık Avusturya üstünlüğüyle sonuçlandı

Ürdün 50. dakikada Olwan'ın güzel golüyle rakibine cevap verdi. Olwan aynı zamanda ülkesinin ilk Dünya Kupası golünü atarak tarihe geçti.

67'de Arnautovic'in bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

76'da Al-Arab’ın kendi kalesine attığı golle Avusturya yeniden öne geçti.

Ralf Rangnick'in ekibi mücadelenin son anlarında penaltı kazandı. 90+12'de Arnautovic ağları havalandırdı.

Böylece Avusturya maçı 3-1 kazandı.

Avusturya gruptaki ikinci maçında 22 Haziran'da Arjantin ile karşılaşacak. Ürdün ise 23 Haziran'da Cezayir'le kozlarını paylaşacak.

28 yıl sonra turnuvada

Avusturya, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası’nda yer aldı.

Avrupa elemelerinde grubunu lider bitiren Avusturya, 28 yıllık hasretin ardından yeniden turnuva biletini cebine koymuştu.

Ürdün tarihinde ilk kez

Ürdün ise bu karşılaşmayla birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıktı.

2024'te Asya Kupası'nda finale yükselen Ürdün, Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 16 maçta yalnızca 3 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Öte yandan iki ülke tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi.