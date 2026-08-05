Larnaka Havalimanı'na giden taksideki yolcunun valizlerinde gümrüğe beyan edilmemiş 14 karton sigara ele geçirildiği belirtildi.

Kaçak sigaralar, Rum Gümrük memurları tarafından geçen pazar günü Derinya geçiş noktasında yapılan kontrollerde bulundu.

Fileleftheros gazetesi ele geçirilen ürünlere el konduğunu, meselenin 840 euroluk cezanın ödenmesiyle mahkemeye gitmeden çözüldüğünü belirtti.

- -Bıçaklı kavga

Öte yandan gazete 53 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum'la 26 yaşındaki bir Suriyeli arasında 20 Temmuz'da çıkan kavgayla ilgili olarak yaşları 21 ile 25 arasında değişen üç kişinin tutuklandığını yazdı.

Rum polisi tarafından tutuklanarak dün Limasol Kaza Mahkemesi'ne sevk edilen söz konusu kişilerin 2 gün tutuklu kalmasına karar verildiğini yazan gazete, 30 yaşındaki şahsın da göz altında olduğu belirtti.

53 ve 26 yaşlarındaki şahısların aralarındaki ekonomik problemi çözmek için bıçak, levye, sopa, tahta çubuk ve bisiklet zinciriyle alarak Yermasoya’daki bir inşaat alanına gittiğini kaydeden gazete, 30 yaşındaki şahsın da olaya dahil olduğunu yazdı.

Olayın yaşandığı inşaat alanına 30 civarında Suriye kökenli şahsın gittiğini de kaydeden gazete, kavga yaralanan 53 ve 26 yaşındaki şahısların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

- -Uyuşturucudan tutuklama

Öte yandan gazete başka haberinde Rum polisinin geçen mart ayındaki uyuşturucu davasıyla ilgili geçen pazartesi 34 yaşındaki şahsı tutukladığını yazdı.

Mart ayındaki operasyonda 359 gram kokain, az miktarda hintkeneviri, tartı, nakit para ve cep telefonlarının ele geçirildiği anımsatılan haberde, olayla ilgisi bulunduğu düşünülen 34 yaşındaki başka bir şahsın tutuklandığı da kaydedildi.