Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Genel Sekreteri Cenk Paşa, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ve tercih döneminin başlamışının ardından aday öğrencilere yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Sınav istatistiklerini analiz eden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) eğitim avantajlarına dikkat çeken Paşa, oldukça hareketli bir tercih döneminin yaklaştığını vurguladı.

2026 YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri yorumlayan Cenk Paşa, bu yıl 2 milyon 425 bin adayın Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 1 milyon 628 bin adayın ise Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuru yaptığını hatırlattı. 2 milyon 250 bin adayın TYT, 1 milyon 473 bin adayın da AYT sınavının geçerli sayıldığını belirten Paşa, "Sınavı geçerli aday sayısının, toplam başvuru yapan aday sayısına yaklaşması hem KKTC hem de Türkiye için güzel bir haber." ifadelerini kullandı. TYT ve AYT oturumlarında 115 puanı geçen öğrenci oranında da kayda değer bir artış yaşandığını belirten Paşa, bu tablonun aktif ve hareketli bir tercih sürecine işaret ettiğini dile getirdi.

"KKTC, Yükseköğretimde Uluslararası Bir Çekim Merkezi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son yıllarda yükseköğretim alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizen Cenk Paşa, şu an KKTC genelinde 100 bini aşkın öğrencinin üniversite eğitimi aldığını söyledi. KKTC üniversitelerini öğrencilerin gözünde bir adım öne çıkaran faktörleri sıralayan Paşa, bu avantajları şu şekilde özetledi:

“Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede tanınan diplomalar ve akademik denklik avantajları. İngilizce ve Türkçe eğitim seçeneklerinin yanı sıra uluslararası akademik kadrolar, burs olanakları ve modern kampüsler. Uygun maliyetli eğitim ve yaşam koşulları ile Türkiye'ye olan yakınlık ve kültürel uyum. Akademik çeşitlilik, kaliteli altyapı ve uluslararası geçerliliğe sahip diplomalarla desteklenen öğrenci odaklı yaşam tarzı.”

"Başarı Sıranızı Dikkate Alın"

Üniversite adaylarına tercih sürecinde izlemeleri gereken stratejiler hakkında da tavsiyelerde bulunan Cenk Paşa, adayların ellerinde "puan" ve "başarı sırası" olmak üzere iki temel gösterge bulunduğunu hatırlattı. Adaylara kesinlikle başarı sıralamalarını dikkate alarak belirli bir marj içinde hareket etmelerini öneren Paşa, "Daha az ölü tercih ve daha fazla yaşayan tercih, en etkili tercih yöntemi olacaktır." uyarısında bulundu.

"Üniversiteler Artık Birer Fayda Merkezi"

Üniversite eğitimindeki ek fırsatlara da değinen KSTU Genel Sekreteri Cenk Paşa, bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin sadece tek bir diplomayla yetinmek zorunda olmadığını vurguladı. Öğrencilerin çift anadal programlarıyla çift diploma sahibi olabileceğini, farklı bölümlerden dersler alarak yan dal yapabileceğini ve mevzuat hükümleri doğrultusunda bölüm değişikliğine (yatay geçiş) gidebileceğini hatırlatan Paşa, "Bu fırsatlar çok önemli ve etkin bir şekilde değerlendirilmeli. Çünkü üniversiteler, artık fayda merkezleri." dedi.

Gölge Öğretmenlik Sertifikası İmkanı

Öğrencilerinin mesleki yetkinliklerini ve istihdam olanaklarını artırmaya yönelik yenilikçi bir uygulamayı başlattıklarını dile getiren Cenk Paşa, “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Çocuk Gelişimi Bölümü, öğrencilerini iş dünyasına güçlü bir şekilde hazırlamak amacıyla dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan mezunlarına uluslararası geçerliliği olan "Mavi Diploma"nın yanı sıra "Gölge Öğretmenlik Sertifikası" da veriyor. Özel gereksinimli çocukların sosyal hayata ve eğitime entegrasyonunda kritik bir rol üstlenen gölge öğretmenlere yönelik Türkiye'de ve dünyada artan ihtiyacı karşılamayı hedefleyen bu vizyoner uygulama sayesinde öğrenciler, henüz üniversite sıralarındayken bu alanda uzmanlaşma fırsatı bularak çalışma hayatına çok daha donanımlı bir adım atacak ve hızlı istihdam imkânı yakalayacak. ” dedi.

“Spor Bilimleri Fakültesi İçin Özel Yetenek Sınavları Türkiye Genelinde Yapılacak”

Genel Sekreter Cenk Paşa Spor Bilimleri Fakültesi için özel yetenek sınavlarının Türkiye genelinde yapılacağını açıklayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“BESYO Özel Yetenek Sınavları adaylara kolaylık sağlamak amacıyla Türkiye'nin farklı bölgesindeki merkezlerde düzenlenecek. Öğrencilerin yeteneklerini sergileyerek üniversiteli olma hayallerine adım atacak. İstanbul, Adana ve Gaziantep'te gerçekleştireceğimiz sınavlarla akademik kariyerini spor üzerine kurmak isteyen gençlerimizi üniversitemizde ağırlamayı bekliyoruz. 8 Ağustos’ta Adana, 9 Ağustos Gaziantep’te sınavlarımız düzenlenecek. Ayrıca 21 Ağustos İstanbul, 22 Ağustos Adana ve 23 Ağustos’da Gaziantep’te yeniden sınavlar yapılacaktır. Fiziksel yeterlilik, koordinasyon ve sportif becerilerin değerlendirileceği sınavlarda başarılı olan adaylar; KSTU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinde uzmanlık eğitimi alma hakkı kazanacak.”