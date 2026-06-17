Yakın Doğu Üniversitesi'nde tedavi gördüğü sırada dün hayata gözlerini yuman 49 yaşındaki Eminoğlu, çok sayıda seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende, Bilbay Eminoğlu’nun ailesinin taziyeleri kabul etti.

Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar, belediye başkanları ve milletvekilleri, basın camiası, Eminoğlu’nun ailesi ile sevenleri katıldı.

Cenaze töreni, cenaze namazının ardından Eminoğlu’nun toprağa verilmesiyle sona erdi.

Rahatsızlığı nedeniyle 10 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Eminoğlu, dün sabah 00.15 sıralarında yaşamını yitirmişti.