Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcı vatandaşlarımız Ağustos ayı itibariyle yeniden çıkarılmaya başlanacak olan av ruhsatı harçlarının yeni asgari ücretle birlikte adeta uçtuğunu ifade ederek artık av sporunun lüks olduğunu ifade ederek isyanlarını paylaştılar.

Asgari ücrete son yapılan zamlarla birlikte bir avcı vatandaşın avlanma ruhsatı çıkarabilmesi için eğer 250 adet fişek getirmesi ve bir derneğe üyeliği olması durumunda 5 bin 500 TL’ye yakın bir ödeme yaparak ruhsat çıkarabileceğini söyleyen avcı vatandaşlarımız, ancak hiç fişek getirmeyenlerin ise 6500 TL civarında bir ödeme yapacağına dikkat çektiler.

Bunun yanında fişek alımı, av botu, pantolonu ve diğer harcamalarla birlikte bir avcının ava gitmesinin neredeyse bir asgari ücreti bulduğunu söyleyen avcı vatandaşlarımız iki yıl önce yapılan bu yeni yasanın yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu sözlerine ekleyerek Avcılık Federasyonu yönetimini göreve davet ettiler.