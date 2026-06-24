Bir döneme attığı çalımlar, golleri ve gülümsemesiyle damga vuran Ronaldinho, futbol dünyasını heyecanlandıran bir karara imza attı.

2005 Ballon D'Or ödülünün sahibi olan Brezilyalı efsane, İtalya kulübü Ravenna ile birlikte düzenlenen organizasyonda basının karşısına çıktı.

Serie C temsilcisi, Ronaldinho'nun isminin yer aldığı formayı da ilk kez tanıttı.

46 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu kararında Cipriani ailesiyle olan dostluğunun etkili olduğunu söyledi.

Ravenna Kulübü yönetimi ise Ronaldinho'nun sadece sportif anlamda değil kulübün uluslararası tanınırlığı açısından da önemli bir figür olacağını düşünüyor.

Kulüp sahibi Ignazio Cipriani, Ronaldinho'nun kendi kuşağı için büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

2002 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldinho, Barcelona ve Milan formalarıyla kazandığı başarılarla tarihin en özel oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.