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Yiğitcan ve Taygun, Bursa’da yarışacak

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Yiğitcan ve Taygun, Bursa’da yarışacak
Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu ve Taygun Artan Özcihan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da 28-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme yarışlarında yer almak için adadan ayrıldı.
Önceki hafta Atatürk Stadı’nda düzenlenen rekor deneme yarışında 100 metre branşında 10.60’lık derecesi ile sezona iyi bir başlangıç yapan Yiğitcan Hekimoğlu, geçtiğimiz hafta yine Bursa’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışı’nda 10.47 ile aynı branşta birinci olmuştu. Yiğitcan hafta sonu Bursa’da 100 ve 200 metre branşlarında Balkan seçmeleri için de piste çıkmış olacak.
Geçtiğimiz hafta Kayseri’de Türkiye Liseler Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede 10.85 ile ikinci olan Taygun Artan Özcihan, 200 metrede 21.56’lık derecesi ile hem kendisine ait Liseli Gençler Rekorunu kırmış, hem de birinci olmuştu. Taygun, hafta sonu Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası’nda aynı branşlarda yarışacak. Atletlere antrenörleri Celal Keleş de eşlik edecek.
 
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