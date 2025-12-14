KKTC Atletizm Federasyonu, 12 Aralık 2025 Cuma günü Grand Sapphire Otel’de “Atletizmin Oscarları” adıyla ödül töreni düzenledi. Törende sezon boyunca hem Türkiye şampiyonalarında hem de uluslararası arenada üstün başarı sergileyen sporcular ödüllendirildi. Türkiye şampiyonalarında derece elde eden, milli takım kadrolarına seçilme başarısı gösteren, rekor kırarak ülkeyi gururlandıran ve KKTC Milli Takımı’na girmeye hak kazanan sporculara ve antrenörlerine plaket ve altın takdimi yapıldı.

SAKALLI: AİLELERİN ÖZVERİSİYLE ONLARCA SPORCUYA ULAŞTIK

Törende açılış konuşmasını yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, ailelerin özverisi ile çıktıkları bu yolda bir sporcudan onlarca sporcuya ulaştıklarını belirtti. Bu gururu paylaşmak için geceyi düzenlediklerini söyleyen Sakallı, “İlkokul çağından aldığımız sporcuların şimdi Türkiye ve Avrupa’da madalya mücadelesi veriyor olması bizleri gururlandırıyor ve ne kadar doğru işler yaptığımızı kanıtlıyor” dedi.

“BUSE OLİMPİYAT FİNALİ YARIŞARAK ALTTAN GELEN SPORCULARA IŞIK OLDU”

Bu başarılarda en önemli payın ailelerde olduğunun altını çizen Ferhat Sakallı, “Buse Savaşkan olimpiyat finali yarışarak bizlere Kıbrıslı sporcuların neler yapabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bu alttan gelen sporculara ışık oldu. Bu ışık doğrultusunda biz tüm gücümüzle Buse’ye vermiş olduğumuz desteğin aynısını vererek hem sporcularımızı uluslararası arenada temsiliyet için desteklemeye devam edeceğiz. Burada ailelerin de çok büyük payı olacak. Hep birlikte güzel başarılarımızı kutlayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Gecede bir süre önce düzenlenen Antrenör Kursu’nu başarıyla bitiren isimlere belgeleri takdim edildi. Federasyona başkan olarak hizmet vermiş isimlere plaket takdimi gerçekleştirilirken, sırası ile U14, U16, U18, U20, büyükler ve masterler kategorilerinde milli takımlarına girme başarısı gösteren atletlere plaketleri verildi.

Atletlerin başarısında önemli pay sahibi isimler olan antrenörlere plaket takdimi yapılırken, Türkiye’de başarılı olan atletler ve antrenörlerine ödülleri verildi.

Federasyona gecenin düzenlenmesinde önemli katkı sağlayan Grand Sapphire Otel’e ve sponsorlara teşekkür plaketi takdim edilirken, federasyon yönetimine ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan Buse Savaşkan’a plaket ve ödülü takdim edildi.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi eski Başkanı Dursun Koç ve Prof. Dr. Cevdet Tınazcı’ya da plaket takdimi gerçekleştirildi.

SAVAŞKAN, AİLE DESTEĞİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Elit atlet Buse Savaşkan törende yaptığı konuşmada küçük yaşta başladığı atletizmde ailenin önemine vurgu yaptı. Elit seviyeye gelindiğinde sporcunun yanında ekip olmasına karşılık ailelerin özverilerinin ne kadar önemli olduğuna işaret eden Savaşkan, podyumda kendisi ile birlikte yer alan annesi Fayka Savaşkan ve babası İlhan Savaşkan’a teşekkürlerini iletti. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.