Atletizmde yeni sezon heyecanı başladı. Atletler düzenlenen salon seçme yarışında Türkiye barajını geçmek için piste çıktı.

KKTC Atletizm Federasyonu, yeni sezonun ilk yarışını 15 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdi.

Geride kalan sezonda başarılı olan, Türkiye ve uluslararası alanda gururlandıran atletler ve antrenörlerin ödüllendirildiği “Atletizm Oscarları” ödül gecesinin ardından Türkiye Salon Seçme Yarışı ile yeni sezonun ilk yarışı Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi.

GÜZEL DERECELER UMUT VERDİ

Hazırlık dönemini geride bırakan atletler, Türkiye salon yarışlarındaki barajları geçmek için kıyasıya yarıştı. Ocak ayında düzenlenecek bir diğer seçme yarışı ile birlikte 2026 yılının ilk aylarında yaş gruplarında yapılacak Türkiye şampiyonalarına katılma hakkı elde eden isimler netlik kazanacak. Düzenlenen yarışta elde edilen dereceler memnuniyet yaratırken, özellikle Türkiye’de madalya alabilecek ve Avrupa barajına yakın dereceler olması sezon için umut verdi.